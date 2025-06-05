Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια διακήρυξη που είτε απαγορεύει είτε περιορίζει την είσοδο ταξιδιωτών από δώδεκα χώρες, ανέφερε το CBS News.

Η απαγόρευση αυτή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα 9η Ιουνίου, αφορά το Αφγανιστάν, τη Μιανμάρ, το Τσαντ, τη ΛΔ Κονγκό, την Ισημερινή Γουινέα, την Ερυθραία, την Αϊτή, το Ιράν, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν και την Υεμένη.

Ταυτόχρονα, θα επιβληθούν πολύ αυστηροί περιορισμοί στην είσοδο στη χώρα των υπηκόων άλλων επτά χωρών (Μπουρούντι, Κούβα, Λάος, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο, Τουρκμενιστάν, Βενεζουέλα).

Η διακήρυξη έρχεται σαν συνέχεια των προσπαθειών του Τραμπ να περιορίσει τα μεταναστευτικά ρεύματα προς τις ΗΠΑ και να επιβάλει απελάσεις ατόμων που θεωρούνται παράνομοι μετανάστες ή κατηγορούνται για διασυνδέσεις με τη βενεζουελανή συμμορία Tren de Aragua.

Επίσης, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος η απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ επιβάλλεται ώστε να «προστατευτεί» η χώρα από «αλλοδαπούς τρομοκράτες» και είχε αφορμή την επίθεση που διαπράχθηκε στην πολιτεία Κολοράντο.

Την Κυριακή, άνδρας εκσφενδόνισε εμπρηστικούς μηχανισμούς εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν σε εβδομαδιαία πορεία σε πόλη της πολιτείας αυτής σε ένδειξη υποστήριξης στους ισραηλινούς ομήρους οι οποίοι κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης βρισκόταν στην αμερικανική επικράτεια κατά τρόπο «παράνομο».

Πηγή: skai.gr

