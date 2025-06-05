Ο Τραμπ χάνει την υπομονή του με την κριτική του Μασκ για το φορολογικό νομοσχέδιο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χάνει την υπομονή του με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ίλον Μασκ, αφότου ο δεύτερος επέκρινε τον νόμο One Big Beautiful Bill Act (το «μεγάλο και όμορφο» νομοσχέδιο για τους φόρους και τις δαπάνες), ανέφερε η Wall Street Journal (WSJ).

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του φέρονται να αιφνιδιάστηκαν από την πρόσφατη κριτική του Μασκ για τη νομοθεσία-κλειδί του Τραμπ, όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως «αηδιαστικό βδέλυγμα».

Ο Τραμπ ήταν επίσης μπερδεμένος σχετικά με το γιατί ο Μασκ επέκρινε το νομοσχέδιο, αφού συνεργάστηκε στενά με τον Λευκό Οίκο τους τελευταίους τέσσερις μήνες, ανέφερε το δημοσίευμα της WSJ, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Το δημοσίευμα έρχεται σχεδόν μια εβδομάδα μετά την τελευταία ημέρα εργασίας του Μασκ με την κυβέρνηση. Είχε ηγηθεί του Υπουργείου Δημόσιας Υπηρεσίας, το οποίο επέβλεψε μια σειρά από περικοπές δαπανών, αλλά δεν κατάφερε να επιτύχει τον στόχο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε περικοπές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, ο Μασκ είναι ενοχλημένος με την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τον διορισμό του Τζάρεντ Ισαάκμαν, ενός σημαντικού συμμάχου του, για τη θέση του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA).

Ο δισεκατομμυριούχος είχε παραπονεθεί σε συνεργάτες του ότι είχε δωρίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην εκλογή του Τραμπ, και τελικά βλέπει τον υποψήφιο της NASA να αποσύρεται.

Η απογοήτευσή του για την απόφαση της NASA πιθανότατα τον έκανε πιο πρόθυμο να επικρίνει έντονα το φορολογικό νομοσχέδιο.

Συνέχισε την κριτική του για το νομοσχέδιο την Τετάρτη, καλώντας τους πάνω από 200 εκατομμύρια ακολούθους του στο X να καλέσουν τους εκπροσώπους τους και να «ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ το ΝΟΜΟΛΟΓΙΟ».

Ενώ ο Μασκ και ο Τραμπ έχουν επαινέσει ο ένας τον άλλον δημόσια, στο παρασκήνιο φάνηκαν να σχηματίζονται ρήξεις, με τον Μασκ να αντιτίθεται επίσης στην εμπορική ατζέντα του Τραμπ, ενώ συγκρούστηκε με ορισμένους από τους συμβούλους του. Είχε εμπλακεί σε δημόσια διαμάχη με τον εμπορικό σύμβουλο Πίτερ Ναβάρο νωρίτερα φέτος.

Πηγή του Λευκού Οίκου επισήμανε ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε» εάν η σχέση του προέδρου με τον επιχειρηματία παραμένει ισχυρή. «Ο Τραμπ μπορεί να συγχωρήσει, αλλά δεν ξεχνά», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα του Reuters περιέγραψε τη φερόμενη ρήξη ως «μία διαφωνία σε μια κατά τα άλλα αρμονική σχέση». Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ επιδιώκει την υιοθέτηση του νόμου παρά την αντίθεση του Μασκ.

Πηγή: skai.gr

