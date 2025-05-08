Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε για ακόμα μία φορά το πανεπιστήμιο Κολούμπια με την αστυνομία της Νέας Υόρκης να συλλαμβάνει δεκάδες φιλο - Παλαιστίνιους διαδηλωτές αφότου κατέλαβαν μέρος της κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου χθες, Τετάρτη.

Δύο αστυνομικοί ασφαλείας του πανεπιστημίου τραυματίστηκαν όταν διαδηλωτές εισέβαλαν βίαια στη Βιβλιοθήκη Μπάτλερ, σύμφωνα με δήλωση της προέδρου του Πανεπιστημίου Κλερ Σίπμαν, η οποία χαρακτήρισε τις πράξεις τους «εξωφρενικές».

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε διαδηλωτές να μπαίνουν στη βιβλιοθήκη, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαντίλες και μάσκες, αψηφώντας την απαγόρευση που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν επιτρέπεται η χρήση μάσκας προσώπου σε διαμαρτυρίες.

Η Κλερ Σίπμαν είπε ότι ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία της Νέας Υόρκης και πρόσθεσε ότι πολλοί από τους διαδηλωτές δεν ήταν φοιτητές.

Περισσότεροι από 70 διαδηλωτές συνελήφθησαν από την αστυνομία, ανέφερε η εφημερίδα Columbia Spectator της πανεπιστημιούπολης.

«Κατόπιν άμεσου αιτήματος του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) ανταποκρίνεται σε μια συνεχιζόμενη κατάσταση στην πανεπιστημιούπολη όπου άτομα έχουν καταλάβει μια βιβλιοθήκη και εισβάλουν παράνομα», δημοσίευσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο X.

Βίντεο από τις διαμαρτυρίες έδειχναν διαδηλωτές να βανδαλίζουν βιβλιοθήκες γράφοντας «ελεύθερη Παλαιστίνη».

Ένα άλλο βίντεο έδειξε αξιωματικούς δημόσιας ασφάλειας να μπλοκάρουν την έξοδο της βιβλιοθήκης και να ζητούν από όσους βρίσκονταν μέσα να επιδείξουν τις φοιτητικές τους ταυτότητές τους διαφορετικά θα συλλαμβάνονταν.

Η πρόεδρος του Κολούμπια δήλωσε ότι ενώ η διαμαρτυρία περιορίστηκε σε ένα δωμάτιο στη βιβλιοθήκη, «είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισμένα άτομα επιλέγουν να διαταράξουν τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες καθώς οι μαθητές μας μελετούν και προετοιμάζονται για τις τελικές εξετάσεις».

Η Σίπμαν, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Μάρτιο μετά την παραίτηση του προηγούμενου προέδρου, ζήτησε από τους μαθητές να μείνουν μακριά από τη βιβλιοθήκη.

«Δεν θα ανεχθούμε το μίσος ή τη βία σε καμία μορφή στην πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, σε ανάρτησή του στο X.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδηλωτές κατηγόρησαν το πανεπιστήμιο για «βίαιη καταστολή» και δήλωσαν ότι αρνήθηκαν να επιδείξουν τις ταυτότητές τους στην αστυνομία και τους αξιωματικούς δημόσιας ασφάλειας της πανεπιστημιούπολης.

Το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πολλά πανεπιστήμια έχουν ανεχθεί τον αντισημιτισμό και την παρενόχληση Εβραίων φοιτητών.

Ο Τραμπ έχει ήδη απειλήσει να παρακρατήσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για το Κολούμπια, καθώς η κυβέρνησή του συνεχίζει να στοχοποιεί με απέλαση όσους εμπλέκονται σε προηγούμενες διαμαρτυρίες στην πανεπιστημιούπολη.

Τον Μάρτιο, το Κολούμπια συμφώνησε σε διάφορα αιτήματα της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της χρήσης μάσκας προσώπου σε διαμαρτυρίες και μιας αλλαγής στην εποπτεία ορισμένων ακαδημαϊκών προγραμμάτων, αφού η κυβέρνηση δήλωσε ότι σχεδίαζε να παρακρατήσει ομοσπονδιακά κεφάλαια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προειδοποιήσει 60 πανεπιστήμια ότι η χρηματοδότηση ενδέχεται να ακυρωθεί εάν δεν αντιμετωπιστούν οι ισχυρισμοί για αντισημιτισμό στις πανεπιστημιουπόλεις.

