ΗΠΑ: Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι το Κολούμπια παραβίασε νόμο κατά των διακρίσεων

Το αμερικανικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι έχει γνωστοποιήσει στον οργανισμό διαπίστευσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια την παραβίαση των ομοσπονδιακών νόμων κατά των διακρίσεων από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο της λεγόμενης ομάδας Ivy League, που περιλαμβάνει κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια.

Η παραβίαση αυτή, αναφέρει το υπουργείο, σημαίνει ότι το Κολούμπια δεν πληροί τα πρότυπα διαπίστευσης που έχει ορίσει η Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης των κεντρικών αμερικανικών πολιτειών.

Το πανεπιστήμιο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.