Νέα επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: Η Αμερική δεν θα το ανεχτεί αυτό για πολύ ακόμη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι «η Αμερική δε θα το ανεχτεί αυτό για πολύ ακόμη», αναφερόμενος σε μια από τις τελευταίες δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ κοινοποίησε ένα άρθρο του Associated Press στο οποίο ο Ζελένσκι λέει ότι το τέλος του πολέμου είναι «πολύ, πολύ μακριά», με τον Αμερικανό πρόεδρο να σχολιάζει ότι «αυτή είναι η χειρότερη δήλωση που θα μπορούσε να κάνει ο Ζελένσκι».

«Είναι αυτό που έλεγα, αυτός ο τύπος δε θέλει να υπάρξει Ειρήνη όσο έχει την υποστήριξη της Αμερικής και, η Ευρώπη, στη συνάντηση που είχαν με τον Ζελένσκι, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά χωρίς τις ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ.

Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας «είναι ακόμα πολύ, πολύ μακριά», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με το Associated Press, προσθέτοντας ότι αναμένει να συνεχίσει να λαμβάνει την αμερικανική υποστήριξη παρά τη πρόσφατη ρήξη στη σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω ότι η σχέση μας (με τις ΗΠΑ) θα συνεχιστεί, γιατί είναι κάτι περισσότερο από μια περιστασιακή σχέση», είπε ο Ζελένσκι αργά την Κυριακή, αναφερόμενος στην υποστήριξη της Ουάσιγκτον για τα τελευταία τρία χρόνια πολέμου.

«Πιστεύω ότι η Ουκρανία έχει μια αρκετά ισχυρή εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» για να διατηρήσει τη ροή της βοήθειας, είπε σε μια ενημέρωση στα ουκρανικά πριν φύγει από το Λονδίνο όπου έλαβε χώρα η Σύνοδος Κορυφής για την Ουκρανία.

Νέα ανάρτηση Ζελένσκι: Tο Κίεβο χρειάζεται «επί της ουσίας» διπλωματία για να τερματίσει τον πόλεμο - Ελπίζουμε στην υποστήριξη των ΗΠΑ

Σε νέα ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο έπρεπε να εμπλακεί σε «επί της ουσίας» διπλωματία για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εκφράζει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βασιστεί στην υποστήριξη των ΗΠΑ για την εξασφάλιση της ειρήνης.

«Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διπλωματία μας πραγματικά ουσιαστική για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

«Δουλεύουμε μαζί με την Αμερική και τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ελπίζουμε πολύ στην υποστήριξη των ΗΠΑ στην πορεία προς την ειρήνη. Απαιτείται ειρήνη το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

We continue our work with partners. We have already had talks and other steps to come soon.



It is very important that we try to make our diplomacy really substantive to end this war the soonest possible.



We need real peace and Ukrainians want it most because the war ruins our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 3, 2025

