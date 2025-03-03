Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για «μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και έρχεται σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Ουκρανό πρόεδρο μπροστά σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, η Μόσχα συνεχίζει καθημερινά να εξαπολύει θανατηφόρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN.

Περισσότεροι από 75 Ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν από τη Ρωσία από τότε που ο Τραμπ πραγματοποίησε, όπως είπε, μια «άκρως παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, περίπου πριν από τρεις εβδομάδες.

Ο Τραμπ είπε ότι ήταν πεπεισμένος μετά την κλήση ότι ο Ρώσος ηγέτης θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. «Νομίζω ότι θέλει να σταματήσει να πολεμά. Το βλέπω αυτό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του CNN, o Τραμπ ήρθε σε «μετωπική» με τον Ζελένσκι επειδή φέρεται ότι δεν ήθελε να εμπλακεί σε διπλωματία με τον Πούτιν, ο οποίος έχει παραβιάσει επανειλημμένα προηγούμενες συμφωνίες, εξαπέλυσε απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία και επιβλέπει τη δολοφονία Ουκρανών αμάχων σε καθημερινή βάση.

Μιλώντας μπροστά στις κάμερες την Παρασκευή, ο Τραμπ επέκρινε τον Ζελένσκι για «το μίσος που τρέφει για τον Πούτιν» και τον κατηγόρησε ότι δεν επιθυμεί ειρήνη, πρόταση που απέρριψε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι επισήμανε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία συνέχιζε να χτυπά πολιτικούς στόχους την περασμένη εβδομάδα. «Αυτοί που επιδιώκουν διαπραγματεύσεις δεν χτυπούν σκόπιμα πολίτες με βαλλιστικούς πυραύλους. Για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις της, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη κοινή δύναμη», ανέφερε σε δήλωσή του.

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την κανονική και ασφαλή ζωή που της αξίζει, για μια δίκαιη και αξιόπιστη ειρήνη. Θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αλλά η Ρωσία δεν το θέλει, και συνεχίζει τον τρόμο της από αέρος», πρόσθεσε.

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 3.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τουλάχιστον 35 πυραύλους στην Ουκρανία μετά το τηλεφώνημα μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Εκτός από τους περισσότερους από 75 αμάχους που σκοτώθηκαν, σχεδόν άλλοι 300, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με καταμέτρηση του CNN που βασίζεται σε δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων.

Η Ρωσία αρνείται επανειλημμένα ότι στοχεύει μη στρατιωτικές υποδομές, παρά τα στοιχεία, και επισημάνει τους θανάτους στο έδαφός της από τις ουκρανικές επιθέσεις.

Αρκετοί Ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν την Παρασκευή, καθώς ο Τραμπ και ο Ζελένσκι προετοιμάζονταν και πραγματοποιούσαν την αποτυχημένη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, υπογραμμίζει το CNN. Ένας άμαχος επιβάτης σκοτώθηκε όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα λεωφορείο στη Χερσώνα, σύμφωνα με τους Ουκρανούς εισαγγελείς, ενώ δύο άμαχοι άνδρες ηλικίας 60 ετών σκοτώθηκαν από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς περνούσαν με ποδήλατο στην πόλη Λυμάν (Lyman) στην ανατολική Ουκρανία.

Το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον επτά ακόμη Ουκρανοί άμαχοι, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος, σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις.

Ο Πούτιν απαιτεί περισσότερο από το έδαφος της Ουκρανίας

Ο Τραμπ έστειλε μια αντιπροσωπεία Αμερικανών διπλωματών νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να συναντήσει τους Ρώσους ομολόγους τους για ειρηνευτικές συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία. Η Ουκρανία δεν προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυφής.

Η συνάντηση διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες και χαρακτηρίστηκε από ένα μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Μόσχας ως «θετική».

Και ενώ ο Τραμπ φαινόταν να υπονοεί ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί, ο Ρώσος ηγέτης ήταν απασχολημένος με την επανάληψη των αιτημάτων που ήταν από καιρό απαράδεκτα για το Κίεβο.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει τους στόχους του: Θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο του συνόλου των περιοχών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια της ανατολικής Ουκρανίας, καθώς και να κρατήσει τη νότια ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα το 2014.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, που εδρεύει στις ΗΠΑ, η Ρωσία καταλαμβάνει επί του παρόντος περίπου το 99% της περιοχής Λουχάνσκ, το 70% της περιοχής του Ντόνετσκ και περίπου το 75% των περιοχών Χερσώνας και Ζαπορίζια.

Ο Τραμπ και οι αξιωματούχοι του είπαν ότι είναι απίθανο η Ουκρανία να μπορέσει να πάρει πίσω μεγάλο μέρος της προπολεμικής της επικράτειας, με τον πρόεδρο να φτάνει στο σημείο να προτείνει ότι η Ουκρανία «μπορεί να γίνει Ρωσική κάποια μέρα».

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 1 εκατομμύριο παιδιά, ζουν υπό ρωσική κατοχή, σε αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν περιγράψει ως «ζοφερή κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ωστόσο, τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν σε μια σειρά από τοποθεσίες κατά μήκος της πρώτης γραμμής, καταλαμβάνοντας σιγά σιγά όλο και περισσότερο το έδαφος της Ουκρανίας.

Οι ανατολικές πόλεις Κοστιαντίνιβκα (Kostyantynivka) και Ποκρόβσκ (Pokrovsk) είδαν πολυάριθμες επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, με εννέα ανθρώπους να σκοτώνονται στην Κοστιαντίνιβκα και τρεις στο Ποκρόβσκ την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, ενώ πολλές από τις επιθέσεις είχαν στοχεύσει πόλεις και κωμοπόλεις στα ανατολικά τμήματα της χώρας, οι τελευταίες τρεις εβδομάδες έδειξαν ότι πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το CNN, o ρωσικός στρατός εκτόξευσε πυραύλους ακόμη και στο Κίεβο, την ίδια μέρα που μιλούσαν ο Τραμπ και ο Πούτιν, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ένα παιδί. Εξαπολύει τακτικά θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον αμάχων στην κεντρική πόλη Κριβί Ριχ (Kryvyi Rih), καθώς και στη Χερσώνα, σημειώνει το δημοσίευμα.

