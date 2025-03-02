Ζελένσκι: Παραμένω έτοιμος για συμφωνία για τα ορυκτά

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει ότι μπορεί να περισώσει τη σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την σφοδρή αντιπαράθεσή τους στο Οβάλ Γραφείο, ωστόσο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν σε διαφορετική μορφή.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης σε δημοσιογράφους ότι αν και δεν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα σταματούσαν τη βοήθεια που παρέχουν στην Ουκρανία -γιατί αυτό θα βοηθούσε μόνο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν- ο Ουκρανός ηγέτης εργάζεται για να προετοιμαστεί για τυχόν προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Παράλληλα τόνισε ότι παραμένει έτοιμος να υπογράψει με την Ουάσινγκτον τη συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά και πιστεύει ότι οι ΗΠΑ είναι και αυτές έτοιμες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

