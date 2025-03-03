Νετανιάχου: Nα δώσουμε στους κατοίκους της Γάζας την ελευθερία να φύγουν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι «είναι καιρός να δώσουμε στον λαό της Γάζας την ελευθερία να φύγει» από τον παλαιστινιακό θύλακα, αφού επαίνεσε το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας μιλώντας για ένα «θαρραλέο όραμα».

Με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, «οι πλούσιοι έφυγαν, αλλά οι φτωχοί παραμένουν και υπόκεινται στην εξουσία της Χαμάς που τους εκμεταλλεύεται για τους δικούς της σκοπούς», είπε ο Νετανιάχου. «Είναι καιρός να δώσουμε στον λαό της Γάζας μια πραγματική επιλογή, είναι καιρός να τους δώσουμε την ελευθερία να φύγουν», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει.

Με το μέλλον της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να μοιάζει αβέβαιο, ο Νετανιάχου απείλησε παράλληλα τη Χαμάς με συνέπειες που το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «δεν μπορεί να φανταστεί» αν δεν απελευθερώσει Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

«Λέω στη Χαμάς: αν δεν απελευθερώσετε τους ομήρους μας, θα υπάρξουν συνέπειες που δεν μπορείτε να διανοηθείτε», είπε ο Νετανιάχου μιλώντας στην Κνεσέτ, κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους συνεδρίασης της ισραηλινής Βουλής, με συγγενείς ομήρων που βρέθηκαν στην αίθουσα να διαμαρτύρονται κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, πριν απομακρυνθούν από μέλη ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.