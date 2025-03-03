Για κλιμάκωση εσκεμμένα «προκληθείσα» από την αμερικανική πλευρά και όχι αυθόρμητη αντίδραση έκανε λόγο ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και πιθανότατα επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στα όσα διημείφθησαν την περασμένη Παρασκευη στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο κ. Μερτς, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), αναφέρθηκε στο περιστατικό επισημαίνοντας ότι παρακολούθησε πολλές φορές την επίμαχη σκηνή στον Λευκό Οίκο: «Κατά την γνώμη μου, δεν ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση σε παρεμβάσεις του Ζελένσκι, αλλά προφανώς μια προκληθείσα κλιμάκωση σε αυτή τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο», φέρεται να δήλωσε ο κ. Μερτς, ο οποίος εξέφρασε ήδη την Παρασκευή την στήριξή του προς τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ακόμη έκπληκτος από τον διάλογο και τόνισε ότι «δεν βοηθά την ουσία» του προβλήματος. «Κάνουμε ωστόσο ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τους Αμερικανούς στην Ευρώπη», διευκρίνισε, με το βλέμμα στις εικασίες ότι ο νέος αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να αποσύρει τμήματα των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, όπως είχε απειλήσει ξανά κατά το παρελθόν.

Ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει ένα ταξίδι στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή και ότι θα το κάνει μόνο αφού εκλεγεί Καγκελάριος. Ταυτόχρονα, υπερασπίστηκε τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς (SPD) έναντι της κριτικής για τον ρόλο του στη σύνοδο κορυφής των δυτικών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Λονδίνο. «Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Γερμανία δεν αναγνωρίζεται επί του παρόντος πλήρως και δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη διεθνή σκηνή», είπε ο Φρίντριχ Μερτς. «Το ίδιο θα συνέβαινε με οποιονδήποτε άλλο καγκελάριο που έχει χάσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο και βρίσκεται, ας πούμε, σε μεταβατική φάση προς μια νέα κυβέρνηση», ανέφερε και διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος και ο κ. Σολτς προσπαθούν «να συνεργαστούν στενά προκειμένου να φέρουν την γερμανική θέση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων». «Θα ήταν όμως επίσης καλό η Γερμανία να συμμετάσχει σύντομα ξανά σε αυτές τις συζητήσεις με έναν εκλεγμένο αρχηγό της κυβέρνησης που έχει την πλειοψηφία στη γερμανική Bundestag», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.