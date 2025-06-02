Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας: Το Πεκίνο λέει πως παραβιάστηκε η εμπορική εκεχειρία

Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έχουν «παραβιάσει σοβαρά» την εμπορική τους εκεχειρία, προειδοποιώντας ότι θα λάβει μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «υπονόμευσε σοβαρά» τη συμφωνία που επετεύχθη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενεύη τον περασμένο μήνα, όταν οι δύο χώρες μείωσαν τους δασμούς σε αγαθά που εισάγονται η μία από την άλλη.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου πρόσθεσε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ έχουν επίσης παραβιάσει σοβαρά τη συναίνεση που υπήρχε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε τον Ιανουάριο ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από αντίστοιχες που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος την Παρασκευή, λέγοντας πως «η Κίνα παραβίασε πλήρως της συμφωνία μας». Ο Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά ο εμπορικός αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε αργότερα ότι το Πεκίνο δεν είχε καταργήσει τα μη δασμολογικά εμπόδια, όπως συμφωνήθηκε.

Στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας που επετεύχθη τον Μάιο σε συνάντηση στη Γενεύη, οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς που επέβαλαν σε αγαθά από την Κίνα από 145% σε 30%. Οι ανταποδοτικοί δασμοί της Κίνας σε αμερικανικά αγαθά μειώθηκαν αντίστοιχα από 125% σε 10%.

Τη Δευτέρα, το Πεκίνο δήλωσε ότι οι παραβιάσεις της συμφωνίας από τις ΗΠΑ περιλάμβαναν τη διακοπή των πωλήσεων λογισμικού σχεδιασμού τσιπ υπολογιστών σε κινεζικές εταιρείες, την προειδοποίηση κατά της χρήσης τσιπ που κατασκευάζονται από τον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Huawei και την ακύρωση βίζας για Κινέζους φοιτητές.

Μια εύθραυστη συμφωνία

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γενεύη αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς αναλυτές, καθώς φαινόταν ότι οι δύο πλευρές είχαν μεγάλη απόσταση σε πολλά εμπορικά ζητήματα. Αυτό έδειξε ότι οι «πρόσωπο με πρόσωπο» συνομιλίες μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνίες.

Καθώς όμως η ρητορική εντείνεται και πάλι, αναδεικνύεται η ευθραυστότητα της τρέχουσας εκεχειρίας καθώς και το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι τελικά να επιτευχθεί μια μακροχρόνια εμπορική συμφωνία.

Αν και οι νέες κατηγορίες μπορεί να υποδηλώνουν ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου δεν πάνε καλά, δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προτείνουν να συνομιλήσουν Τραμπ και Σι.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ δήλωσε στο CBS News πως οι λεπτομέρειες του εμπορίου θα «διευθετηθούν» μόλις ο Σι και ο Τραμπ μιλήσουν, αλλά δεν είπε πότε ακριβώς αναμένεται να γίνει αυτή η συζήτηση.

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ δήλωσε στο ABC News ότι οι δύο ηγέτες αναμένεται να συνομιλήσουν αυτή την εβδομάδα και ότι «και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την προθυμία να συνομιλήσουν».

«Η ουσία είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που τα πράγματα δεν συμβούν με τον τρόπο που θέλουμε», σημείωσε ο Χάσετ για τις αναμενόμενες συνομιλίες.

Όμως η κινεζική πλευρά προτιμά οι συμφωνίες να γίνονται πρώτα σε χαμηλότερο επίπεδο πριν φτάσουν στο γραφείο του προέδρου, αναφέρει το BBC.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα διπλασιάσουν τους ισχύοντες δασμούς τους στον χάλυβα και το αλουμίνιο από 25% σε 50%, αρχής γενομένης από την Τετάρτη.

Μιλώντας σε συγκέντρωση στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει στην ενίσχυση της τοπικής βιομηχανίας χάλυβα και της εθνικής προσφοράς, ενώ θα μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.