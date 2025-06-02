Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τη Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), μετά από αναφορές για ένα νέο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε ένα κέντρο διανομής βοήθειας στη Ράφα.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) δήλωσε ότι 21 άνθρωποι «χαρακτηρίστηκαν νεκροί κατά την άφιξή τους», ενώ γυναίκες και παιδιά ήταν μεταξύ των 179 τραυματιών.

Η δήλωση της οργάνωσης ήρθε μετά την ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, ότι τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο απέδωσε σε «ισραηλινά πυρά» που στόχευαν αμάχους.

Ωστόσο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αμφισβητούν ότι οι δυνάμεις τους άνοιξαν πυρ κατά αμάχων ενώ βρίσκονταν κοντά ή μέσα στο κέντρο βοήθειας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν επίσης βίντεο από drone, που έδειχνε ενόπλους και μασκοφόρους άνδρες να πετούν πέτρες και να πυροβολούν πολίτες την ώρα που συνέλεγαν βοήθεια στην κοντινή πόλη Χαν Γιουνίς.

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΕΕΣ ανέφερε ότι «το Νοσοκομείο Πεδίου του Ερυθρού Σταυρού στη Ράφα δέχτηκε μαζική εισροή 179 θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών» νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Ανέφερε ότι «η πλειοψηφία έφερε τραύματα από πυροβολισμούς ή θραύσματα» και «είκοσι ένας ασθενείς κηρύχθηκαν νεκροί κατά την άφιξή τους». Δεν είναι σαφές εάν ο αριθμός των νεκρών που αναφέρει η ΔΕΕΣ είναι ξεχωριστός από τις αναφορές του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

«Όλοι οι ασθενείς είπαν ότι προσπαθούσαν να φτάσουν σε ένα σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας», ανέφερε η ΔΕΕΣ.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ανταποκρίθηκαν και αυτοί στο περιστατικό των «μαζικών θυμάτων» και ότι η τράπεζα αίματος στο νοσοκομείο Νάσερ, όπου νοσηλεύονταν οι τραυματίες, ήταν σχεδόν άδεια, με το ιατρικό προσωπικό να δίνει το ίδιο αίμα για να βοηθήσει τους τραυματίες.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν: «Τις τελευταίες ώρες, έχουν διαδοθεί ψευδείς αναφορές, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών ισχυρισμών κατά των IDF σχετικά με πυρά εναντίον κατοίκων της Γάζας στην περιοχή του κέντρου διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας».

«Τα ευρήματα μιας αρχικής έρευνας δείχνουν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν πυροβόλησαν αμάχους ενώ βρίσκονταν κοντά ή εντός του χώρου διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι οι αναφορές περί αυτού είναι ψευδείς», πρόσθεσε.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο ασθενείς τους είπαν ότι αυτοί και άλλοι είχαν πυροβοληθεί ενώ προσπαθούσαν να λάβουν βοήθεια. Η υπεύθυνη επικοινωνίας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Νουρ Αλσάκα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι καθώς το προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα περιέθαλπε ασθενείς, «έλαβε επίσης επιβεβαίωση ότι ο αδελφός ενός συναδέλφου σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να παραλάβει βοήθεια από το κέντρο».

Πηγή: skai.gr

