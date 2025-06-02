Μετά από μία βραδιά θρίλερ στην Πολωνία, ο εθνικιστής υποψήφιος της δεξιάς Κάρολ Ναβρότσκι νίκησε οριακά τον κεντρώο, φιλοευρωπαίο Ράφαλ Τρζάσκοφσκι στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία, συγκεντρώνοντας το 50,89%.

Η Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν έσπευσε σήμερα να συγχαρεί τον ομοϊδεάτη νέο, πρόεδρο της Πολωνίας.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός Ορμπάν έγραψε ενθουσιαμένος στο Χ: «Πόσο σασπένς! Συγχαρητήρια στον πρόεδρο @NawrockiKn για τη φανταστική νίκη του στις πολωνικές προεδρικές εκλογές. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί σας».

What a nail-biter! Congratulations to President @NawrockiKn on his fantastic victory in the Polish presidential elections. We are looking forward to working with you on strengthening the Visegrad cooperation. Powodzenia, Panie Prezydencie! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 2, 2025

«Η νίκη στις προεδρικές εκλογές του υποψήφιου της εθνικιστικής αντιπολίτευσης στην Πολωνία, του Κάρολ Ναβρότσκι, φέρνει μια "νέα νίκη για τους (Ευρωπαίους) πατριώτες)», έγραψε σήμερα στη σελίδα του στο Facebook ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο.

Επίσης ο Πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ έδωσε σήμερα συγχαρητήρια για τη νίκη του Ναβρότσκι στην Πολωνία καλώντας τις δύο χώρες «να συνεργασθούν στενά στη βάση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Αυτό είναι απαραίτητο ώστε «να εξασφαλισθεί το μέλλον της Ευρώπης στην ασφάλεια, την ελευθερία και την ευημερία», έγραψε ο Στάινμαϊερ σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι, θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, εναντιώνεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο NATO και απαιτεί να περιοριστούν τα πλεονεκτήματα που έχουν οι περίπου ένα εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες στην Πολωνία.

Επίσης, οι οπαδοί του θέλουν πολύ πιο αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση και περισσότερη κυριαρχία της Βαρσοβίας έναντι της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.