Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Δείτε live την πορεία της

Σε κλοιό κακοκαιρίας θα βρεθεί τις επόμενες ώρες σχεδόν ολόκληρη η χώρα, με τη Μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί για επικίνδυνη επιδείνωση, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τα χιόνια και τους θυελλώδεις ανέμους.

Χιονοπτώσεις ειδικότερα, εκτιμάται πως θα εκδηλωθούν σε όλα τα ορεινά - ημιορεινά και θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι κι έπειτα.

Στη Δυτική Θεσσαλία, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Ευρυτανία και τη Δυτική Μακεδονία, πυκνά χιόνια «θα κατέβουν χαμηλά» και δεν είναι απίθανο ειδικά για τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα η χιονόπτωση να εκδηλωθεί για λίγο και εντός πόλεων εν αντιθέσει με τη Λάρισα όπου δεν εκτιμάται πως «θα το στρώσει».

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές ή καταιγίδες αναμένεται να «χτυπήσουν» τη Μεσσηνία, την Αργολίδα, την Κορινθία, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Λακωνία, την Εύβοια και τις Σποράδες, μέχρι τις απογευματινές- βραδινές ώρες οπότε και θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο καιρός στην Αττική

Μεγάλη ύψη βροχών για μεγάλα χρονικά διαστήματα θα συνθέσουν σήμερα «το σκηνικό του καιρού» στην Αττική αφού εκτιμάται ενδεικτικά πως, με εξαίρεση κάποιες ώρες, θα βρέχει όλη την ημέρα.

Από το μεσημέρι κι έπειτα, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν με τους νοτιανατολικούς ανέμους να φτάνουν μέχρι και τα οκτώ- ή και παραπάνω- Μποφόρ.

Η εξασθένηση τους υπολογίζεται χοντρικά για το απόγευμα ή τις πρώτες βραδινές ώρες οπότε και τα φαινόμενα θα αρχίσουν να γίνονται αισθητά στην Εύβοια και τις Σποράδες.

Ο καιρός φαίνεται πως θα βελτιωθεί για τις περισσότερες περιοχές την Πέμπτη, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο μέχρι και το μεσημέρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη βροχοπτώσεις αναμένονται και τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να εκτιμάται πως θα έχουν αξιοσημείωτη ένταση.

Αναλυτικά, για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά στα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.

Γενικά χαρακτηριστικά

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 9 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Πηγή: skai.gr

