Προς απογοήτευσης της ΕΕ, ο ο εθνικιστής υποψήφιος της δεξιάς Κάρολ Ναβρότσκι νίκησε οριακά τον κεντρώο, φιλοευρωπαίο Ράφαλ Τρζάσκοφσκι στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών χθες στην Πολωνία, συγκεντρώνοντας το 50,89%.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη σήμερα τον 42χρονο Ναβρότσκι για τη νίκη του και δήλωσε πως είναι πεπεισμένη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την «πολύ καλή συνεργασία» της με την Πολωνία.

«Είμαστε όλοι ισχυρότεροι μαζί στην κοινότητά μας της ειρήνης, της δημοκρατίας και των αξιών. Ας εργασθούμε λοιπόν για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία στο κοινό σπίτι μας», αναφέρει η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

Congratulations to @NawrockiKn.



I’m confident that the EU will continue its very good cooperation with Poland.



We are all stronger together in our community of peace, democracy, and values.



So let us work to ensure the security and prosperity of our common home. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2025

Ο Κάρολ Ναβρότσκι, θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, εναντιώνεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο NATO και απαιτεί να περιοριστούν τα πλεονεκτήματα που έχουν οι περίπου ένα εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες στην Πολωνία.

Επίσης, οι οπαδοί του θέλουν πολύ πιο αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση και περισσότερη κυριαρχία της Βαρσοβίας έναντι της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

