Ο επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού, Ελιέ Γουαχί, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή διαφθορά στον αθλητισμό, μετά τον εντοπισμό ασυνήθιστων στοιχηματικών κινήσεων γύρω από μία κίτρινη κάρτα που δέχθηκε σε αγώνα της Ligue 1 τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανακοινώσεις των γαλλικών αρχών και της Γαλλικής Επαγγελματικής Λίγκας (LFP).

Ο Γουαχί, ο οποίος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει την υπόθεση, δεν κατονομάζεται ως ύποπτος.

Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας της Μασσαλίας δήλωσε στο Reuters ότι ένας 23χρονος ποδοσφαιριστής της Ligue 1 τέθηκε υπό κράτηση στις 29 Μαΐου στο πλαίσιο έρευνας για υπόνοιες οργανωμένης απάτης, οργανωμένης διαφθοράς στον αθλητισμό, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η LFP ανέφερε ότι ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές όταν οι συνεργάτες της που παρακολουθούν τη στοιχηματική δραστηριότητα εντόπισαν ασυνήθιστα μεγάλο όγκο πονταρισμάτων από το εξωτερικό στο ενδεχόμενο ο Γουαχί να δεχθεί κίτρινη κάρτα στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος της Νις απέναντι στη Μετς στις 17 Μαΐου.

Η Λίγκα διευκρίνισε ότι δεν έχει κινήσει πειθαρχική διαδικασία και δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Το Reuters δεν κατάφερε να επικοινωνήσει άμεσα ούτε με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού ούτε με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή.

Η ιστοσελίδα The Athletic ανέφερε την Τετάρτη (17/6) ότι ο Γουαχί συνελήφθη από τη γαλλική αστυνομία στις 29 Μαΐου, κάτι περισσότερο από δύο εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της Ακτής Ελεφαντοστού στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου επικράτησε με 1-0 του Ισημερινού στη Φιλαδέλφεια.

Το αθλητικό στοίχημα αποτελεί καθιερωμένη δραστηριότητα στη Γαλλία, η οποία νομιμοποίησε το διαδικτυακό στοίχημα πριν από 16 χρόνια, λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που συνδιοργανώνουν φέτος το μεγαλύτερο σε έκταση Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, το αθλητικό στοίχημα γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2018, η οποία άνοιξε τον δρόμο στις πολιτείες να νομιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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