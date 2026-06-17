Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Χάρης Δούκας κατά της Άννας Διαμαντοπούλου, μετά τα εύσημα που εκείνη απέδωσε στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας. Συγκεκριμένα έκανε την εξής ανάρτηση:

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.»

Πηγή: skai.gr

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