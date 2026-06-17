Αναταράξεις για την επικείμενη ενδιάμεση συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ προκαλεί η νέα επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο με τέσσερις νεκρούς, τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι πρέπει να είναι «πιο υπεύθυνος» στον Λίβανο.

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία στον Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και ΗΠΑ και προειδοποιεί για «σκληρή απάντηση» εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο σύστασης ενός ειδικού επενδυτικού μηχανισμού που θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

«Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία» διαβεβαίωσε την Τρίτη ο Τραμπ σε συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ και επανέλαβε ότι το Στενό του Ορμούζ θα «ανοίξει πλήρως» και «χωρίς διόδια», μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

«Αν οι όροι του μνημονίου (κατανόησης) εφαρμοστούν σωστά, θα θεωρηθεί ένα ιστορικό έγγραφο-ορόσημο για τη χώρα» ανέφερε το ιρανικό κόμμα Φωνή.



»Ο μεγαλύτερος στρατός στην παγκόσμια ιστορία αποχώρησε με άδεια χέρια από τον πόλεμο απέναντι στην αντίσταση του λαού και των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, με τους Ιρανούς να αποτυπώνουν τη μέγιστη εικόνα εθνικής ισχύος και μεγαλείου στα μάτια ολόκληρου του κόσμου.



«Εφόσον όλοι οι όροι της εφαρμοστούν ορθά, η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει ένα έγγραφο-ορόσημο που θα γεμίζει με υπερηφάνεια τη χώρα» τονίζεται.

Ο εθνικιστής Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών διεμήνυσε ότι δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο.

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