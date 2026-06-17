Χάκπο: «Να προσέξουμε πολύ τον Ίσακ»

Ο επιθετικός της Ολλανδίας, Κόντι Χάκπο, δήλωσε την Τετάρτη (17/6) ότι η ομάδα του θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τον συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, Αλεξάντερ Ίσακ, όταν αντιμετωπίσει τη Σουηδία στο επόμενο παιχνίδι της για τον 6ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά την επάνοδο του φορ σε πλήρη αγωνιστική δράση και την επιστροφή του στο σκοράρισμα.

Ο Ίσακ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στην πρώτη του σεζόν στη Λίβερπουλ, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής περιόδου μετά τη μεταγραφή του από τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, έχει πλέον επανέλθει πλήρως και άνοιξε λογαριασμό στο Μουντιάλ στη νίκη της Σουηδίας με 5-1 επί της Τυνησίας.

«Ήμασταν πολύ χαρούμενοι που επέστρεψε. Στο τέλος ήταν ξανά απολύτως έτοιμος, πέτυχε κάποια γκολ και αγωνίστηκε πολύ καλά. Και φυσικά ξεκίνησε εξαιρετικά το τουρνουά με την εμφάνισή του», δήλωσε ο Χάκπο στους δημοσιογράφους.

«Νομίζω πως όλοι γνωρίζουν πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι. Επομένως, πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερα», πρόσθεσε. Ο Χάκπο αναγνώρισε ότι η Ολλανδία χρειάζεται τη νίκη μετά την ισοπαλία 2-2 με την Ιαπωνία στην πρεμιέρα της, αλλά απέρριψε την άποψη ότι υπάρχει επιπλέον πίεση ενόψει της αναμέτρησης με μια Σουηδία γεμάτη αυτοπεποίθηση, της οποίας οι επιθετικοί Ίσακ και Βίκτορ Γκιόκερες εντυπωσίασαν απέναντι στην Τυνησία.

«Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κερδίζουμε τα παιχνίδια, γιατί θέλουμε να προκριθούμε από τη φάση των ομίλων. Προφανώς το αποτέλεσμα της Σουηδίας ήταν πολύ καλό για εκείνους, αλλά πρέπει να το δούμε ξεχωριστά και να επικεντρωθούμε μόνο στους εαυτούς μας και σε όσα μπορούμε να βελτιώσουμε», δήλωσε ο 27χρονος επιθετικός.

Ο Χάκπο τόνισε επίσης ότι η Ολλανδία θα αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα από το εναρκτήριο παιχνίδι απέναντι στην πειθαρχημένη αμυντικά Ιαπωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των περιορισμένων χώρων.

«Πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες συνθήκες, αν και ίσως η διάταξη της Σουηδίας να είναι λίγο διαφορετική. Νομίζω ότι θα το αναλύσουμε αύριο και στη συνέχεια θα καταρτίσουμε το κατάλληλο πλάνο αγώνα, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες», ανέφερε.

Η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στο Χιούστον το Σάββατο (20/6), ενώ αργότερα την ίδια ημέρα η Τυνησία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιαπωνία στο Μοντερέι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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