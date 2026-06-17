Η πρώτη συνεδρίαση του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ολοκληρώθηκε την Τετάρτη χωρίς αλλαγή στα επιτόκια, με την αφαίρεση βασικών διατυπώσεων που υποδήλωναν μια τάση προς μελλοντικές μειώσεις και με μια δραματικά συντομότερη δήλωση πολιτικής, σύμφωνα με το CNBC.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισε ομόφωνα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,5%–3,75%. Τα επιτόκια βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο από τότε που η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 0,75% προς το τέλος του 2025.

Με φόντο το έντονο παρασκήνιο και τις φήμες γύρω από την πιθανή ανάληψη της ηγεσίας της κεντρικής τράπεζας από τον Γουόρς, η συνεδρίαση ακολούθησε στο ζήτημα των επιτοκίων το ίδιο μοτίβο με τις υπόλοιπες φετινές συνεδριάσεις, ωστόσο διέφερε σε άλλα σημεία.

Οι αξιωματούχοι της Fed, μέσω του «dot plot», απέσυραν την προηγούμενη πρόβλεψή τους για μείωση επιτοκίων μέσα στο έτος και έδειξαν ότι μια αύξηση παραμένει πιθανή, χωρίς όμως να είναι δεδομένη. Ωστόσο, στις προβλέψεις έλειπε η συμμετοχή ενός μέλους, με αναλυτές της Fed να εκτιμούν ότι ο Γουόρς πιθανότατα δεν υπέβαλε τη δική του εκτίμηση.

Σημείωμα που συνοδεύει το υλικό των προβλέψεων ανέφερε ότι 18 από τους 19 συμμετέχοντες στη συνεδρίαση υπέβαλαν προβλέψεις για τα επιτόκια και την οικονομία.

Καθώς το «dot plot» αποτελεί μια ανώνυμη συγκέντρωση προσδοκιών, δεν ήταν εφικτό να διαπιστωθεί αν το μέλος που δεν υπέβαλε προβλέψεις ήταν ο Γουόρς. Ωστόσο, αναλυτές της Fed ανέμεναν ευρέως πριν από τη συνεδρίαση ότι ο Γουόρς δεν θα συμμετείχε στη διαδικασία. Ορισμένοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να επιχειρήσει να καταργήσει συνολικά το συγκεκριμένο εργαλείο. Παράλληλα, έλειπε ακόμη ένα «dot» για τις προβλέψεις του 2028.

Ο Γουόρς έχει υπάρξει επικριτικός απέναντι στο εργαλείο των προβλέψεων, καθώς και σε άλλα εργαλεία της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για την ανεργία, τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ που περιλαμβάνονται στην Περίληψη Οικονομικών Προβολών (SEP).

Πέρα από την απόφαση για τα επιτόκια, η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές, η μετα-συνεδριακή ανακοίνωση της FOMC όχι μόνο αφαίρεσε την προηγούμενη διατύπωση που θεωρούνταν ένδειξη μελλοντικής χαλάρωσης, αλλά προχώρησε και σε εκτεταμένες αλλαγές στο υπόλοιπο κείμενο της ανακοίνωσης.

Η ανακοίνωση αυτής της εβδομάδας περιορίστηκε στις 130 λέξεις, έναντι 341 λέξεων της ανακοίνωσης της 29ης Απριλίου μετά την προηγούμενη συνεδρίαση. Το κείμενο περιελάμβανε μόνο μια σύντομη περιγραφή των οικονομικών συνθηκών, ακολουθούμενη από τη δέσμευση για τον έλεγχο του πληθωρισμού.

«Η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που οφείλεται εν μέρει στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η αύξηση της παραγωγικότητας και οι επενδύσεις κεφαλαίου είναι ισχυρές», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η αύξηση των θέσεων εργασίας συμβαδίζει με το εργατικό δυναμικό και το ποσοστό ανεργίας έχει μεταβληθεί ελάχιστα».

«Ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος σε σχέση με τον στόχο του 2% της Επιτροπής, αντανακλώντας εν μέρει διαταραχές στην προσφορά που έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών», προσθέτει η FOMC.

Η ανακοίνωση σημειώνει επίσης ότι η Fed θα διατηρήσει την πολιτική των «άφθονων αποθεματικών» στο τραπεζικό σύστημα, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για μείωση των ομολόγων που διακρατεί η κεντρική τράπεζα στον ισολογισμό της ύψους 6,7 τρισ. δολαρίων, όπως έχει υποστηρίξει ο Γουόρς.

Η ομόφωνη έγκριση της ανακοίνωσης ήρθε μετά από διατύπωση forward guidance, η οποία στην προηγούμενη συνεδρίαση του Απριλίου είχε προκαλέσει τρεις διαφωνίες από διοικητές περιφερειακών τραπεζών της Fed, οι οποίοι επιθυμούσαν να διατηρηθεί η δυνατότητα τόσο για αυξήσεις όσο και για μειώσεις επιτοκίων στο μέλλον.

Σε συνέχεια της αβεβαιότητας γύρω από τα επιτόκια, οι αξιωματούχοι αναπροσάρμοσαν επίσης τις ενδείξεις τους για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής από εδώ και πέρα. Ο «πίνακας» των προβλέψεων, που αποτυπώνει ανώνυμα τις εκτιμήσεις των μελών για την πορεία των επιτοκίων, αφαίρεσε την προηγούμενη πρόβλεψη για μία μείωση εντός του έτους και μετέθεσε τυχόν μειώσεις για το 2027 και το 2028, καθώς οι αξιωματούχοι αξιολογούν πόσο διαρκής θα είναι η πληθωριστική έξαρση που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο πίνακας προβλέψεων έδειξε ότι η διάμεση εκτίμηση για τα επιτόκια διαμορφώνεται στο 3,8% μέχρι το τέλος του έτους, υποδηλώνοντας ότι μια αύξηση παραμένει πολύ πιθανή. Παράλληλα, οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να εκτιμούν ότι το μακροπρόθεσμο επιτόκιο των funds θα διαμορφωθεί στο 3,1%.

Οι αξιωματούχοι αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους για την οικονομία, αυξάνοντας τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό το 2026 στο 3,6% για τον γενικό δείκτη και στο 3,3% για τον δομικό πληθωρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια. Στην προηγούμενη επικαιροποίηση του Μαρτίου, τα μέλη της επιτροπής ανέμεναν τιμές στο 2,7% και για τους δύο δείκτες. Παράλληλα, υποβάθμισαν ελαφρώς την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 2,2%, μειώνοντάς την κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ περιόρισαν και την εκτίμηση για την ανεργία στο 4,3%, κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα.

Η εκτίναξη του πληθωρισμού έχει δημιουργήσει ένα δίλημμα για τους αξιωματούχους, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να αγνοούν βραχυπρόθεσμα σοκ στην προσφορά, όπως η αύξηση στις τιμές ενέργειας που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι πρόσφατοι δείκτες πληθωρισμού έχουν καταγράψει υψηλά πολλών ετών, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Μάιο να δείχνει ετήσιο πληθωρισμό 4,2%, ενώ ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, διαμορφώθηκε χαμηλότερα στο 2,9%. Ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed τα τελευταία πέντε χρόνια.

Παρότι έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες τοποθετήσεις πέρα από την ακρόαση επιβεβαίωσης και την ορκωμοσία του στις 22 Μαΐου ως πρόεδρος, ο Γουόρς έχει υποστηρίξει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από σοκ προσφοράς θα πρέπει γενικά να παραβλέπονται κατά τη χάραξη πολιτικής. Παράλληλα, έχει εκφράσει την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει τελικά αποπληθωριστική επίδραση στην οικονομία, καθώς η αύξηση της παραγωγικότητας θα συμβάλει στη μείωση του κόστους αγαθών και υπηρεσιών.

Ωστόσο, η υπόθεση της μείωσης των επιτοκίων έχει γίνει πιο περίπλοκη λόγω μιας απροσδόκητα ανθεκτικής αγοράς εργασίας. Η απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls) ξεπέρασε και πάλι τις προσδοκίες τον Μάιο, με αύξηση 172.000 θέσεων εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας, ο δείκτης που παρακολουθεί πιο στενά η Fed, διαμορφώθηκε στο 4,3%, παραμένοντας αμετάβλητος τον τελευταίο χρόνο.

Οι εκτιμήσεις των αγορών ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις της FOMC, χωρίς να αναμένονται μειώσεις επιτοκίων το 2026 και με πιθανή αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα προτιμούσε οι χρηματοπιστωτικές αγορές να αποτιμούν τα περιουσιακά στοιχεία με βάση τη δική τους ανάγνωση της οικονομίας και όχι προσπαθώντας να προβλέψουν πώς οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας ερμηνεύουν τα οικονομικά δεδομένα.

«Όσο περισσότερο οι αγορές εστιάζουν στο τι συμβαίνει πραγματικά στην οικονομία, αξιολογώντας ποιες ενδείξεις είναι θετικές και ποιες λιγότερο θετικές, τόσο καλύτερα μπορούν να τιμολογούν αυτό που θεωρούν ως το πιθανότερο σενάριο», δήλωσε ο Γουόρς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC).

Όπως πρόσθεσε, αυτό θα αποτρέψει μια κατάσταση κατά την οποία «το μόνο που κάνουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι να αντανακλούν όσα έχουμε ήδη πει εμείς», αναφερόμενος στη Fed.

Εν τω μεταξύ, απέφυγε να απαντήσει στο εάν έχει συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας στα τέλη του περασμένου μήνα. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι έχει συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

«Για τον πρόεδρο δεν έχω κάτι να σας πω», δήλωσε ο Γουόρς στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

«Όσον αφορά τον υπουργό Οικονομικών, έχει ήδη δημοσιεύσει φωτογραφίες από τα πρωινά μας γεύματα, οπότε δεν νομίζω ότι μπορώ να το αρνηθώ», είπε με χιούμορ, προσθέτοντας ότι αποτελεί μακροχρόνια παράδοση ο πρόεδρος της Fed και ο υπουργός Οικονομικών να συναντώνται σε εβδομαδιαία βάση.

«Νομίζω ότι έχουμε πραγματοποιήσει ήδη τρεις τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στο εξωτερικό, οπότε αυτή θα είναι η εξαίρεση στον κανόνα», πρόσθεσε.

Ο Γουόρς δήλωσε ακόμη ότι οι συνάδελφοί του στην κεντρική τράπεζα θεωρούν γενικά πως η αγορά εργασίας των ΗΠΑ παραμένει σταθερή, ενώ ορισμένοι εκτιμούν ότι κινείται σε ακόμη καλύτερη τροχιά, τονίζοντας ότι οι τάσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από μεμονωμένα στοιχεία.

«Αυτό που συμβαίνει σε ορίζοντα τριών ή έξι μηνών έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο ή ανακοίνωση δεδομένων», ανέφερε ο Γουόρς, προσθέτοντας: «και θα έλεγα ότι τα στοιχεία για την απασχόληση κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση».