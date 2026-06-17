Αλβανία: Νέα διαμαρτυρία κατά του φράχτη και της επένδυσης Κούσνερ στη Χειμάρρα

Η Αλβανία εξακολουθεί να «βυθίζεται» στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και το «κίνημα των φλαμίνγκο» που λέει «όχι» στα «φαραωνικά» σχέδια της οικογένειας Τραμπ.

Την ώρα που οι επίμαχες επενδύσεις φαίνεται να θίγουν ξεκάθαρα τα μειονοτικά ζητήματά και τη γη της ομογένειας μέσω πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας, ο Αλβανός πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει με ειρωνεία και προσωπική αναφορά στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν παρά τη «καμπάνα» της Κομισιόν, ενώ αυστηρό μήνυμα προς τα Τίρανα έστειλε και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Για 17η έβδομη ημέρα, πολίτες διαδήλωσαν στα Τίρανα κατά του Αλβανού πρωθυπουργού και της οικοδόμησης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στην προστατευόμενη παράκτια περιοχή της Σβέρνιτσα, ενός έργου που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ , Τζάρεντ Κούσνερ.

«Στην αρχή, ήμασταν μόνο κατά του έργου, αλλά τώρα είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Ζητάμε την παραίτηση του Έντι Ράμα», αναφέρει διαδηλωτής στα Τίρανα

Ο Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται ακόμη πιθανή σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει πώς ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ είναι ανάμεσα στους δυνητικούς επενδυτές.

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αν και στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, στην αξιολόγηση προόδου υπογραμμίζεται πώς η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η εδραίωση των μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι ειρωνείες Ράμα

Ο Έντι Ράμα σχολίασε ειρωνικά τη διαδικασία ένταξης των χωρών στην ΕΕ, κάνοντας παρομοίωση με τα 7 παιδιά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι μία απίστευτα επιτυχημένη μητέρα. Και δεν είχε πει στα παιδιά της να μεγαλώσουν πρώτα στη γειτονιά και να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι μόνο όταν ενηλικιωθούν. Όχι. Τα παιδιά μεγάλωσαν μαζί στο ίδιο τραπέζι», είπε.

Τι δήλωσε ο Γεραπετρίτης

Το κλειδί για την ένταξη της Αλβανίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι η πλήρης συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και τα δικαιώματα της εθνικής μειονότητας με έμφαση στην προστασία των περιουσιών τους δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Νέα διαμαρτυρία στον φράχτη

Διαμαρτυρία για την κατεδάφιση φράχτη στην περιοχή «Κακώματα» της Χειμάρρας, που έχει δεσμευτεί για τουριστική επένδυση, διοργανώνουν πάντως την Κυριακή φορείς και σύλλογοι της περιοχής.

Η κινητοποίηση οργανώνεται από τη νέα οργάνωση «Ελεύθερη Αλβανία χωρίς φράχτες», ενώ αναμένεται η συμμετοχή και ομογενειακών φορέων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.