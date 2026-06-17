Ισημερινή Γουινέα: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά την αποτυχία επίτευξης των στόχων της

Η κυβέρνηση της Ισημερινής Γουινέας παραιτήθηκε στο σύνολό της, καθώς απέτυχε να επιτύχει τη μεγάλη πλειονότητα των στόχων που είχε θέσει, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της χώρας, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Ο Ομπιάνγκ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Manuel Osa Nsue Nsuga υπέβαλε την παραίτηση του υπουργικού συμβουλίου, αφού η κυβέρνηση βρέθηκε πολύ μακριά από την επίτευξη των στόχων της. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, υλοποιήθηκε μόλις το 10% των κυβερνητικών δεσμεύσεων, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις αυτές.

«Ο βαθμός υλοποίησης που επιτεύχθηκε είναι σαφώς ανεπαρκής σε σχέση με τις προσδοκίες και τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί», ανέφερε ο αντιπρόεδρος σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X.

Το κυβερνών κόμμα Democratic Party of Equatorial Guinea ανέφερε ότι ο πρόεδρος ήταν δυσαρεστημένος με την απόδοση της κυβέρνησης, επικαλούμενο φαινόμενα διαφθοράς, καθυστερήσεις σε αναπτυξιακά έργα και αποτυχία διαφοροποίησης της οικονομίας.

Νέα κυβέρνηση αναμένεται να οριστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή θεωρείται απίθανο να μεταβάλει τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα. Ο πρόεδρος Ομπιάνγκ, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1979 και είναι ο μακροβιότερος εν ενεργεία ηγέτης της Αφρικής, διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του πολιτικού συστήματος και έχει την εξουσία να διορίζει την κυβέρνηση.

Στην πετρελαιοπαραγωγό χώρα της Κεντρικής Αφρικής υπάρχουν ελάχιστες επικριτικές φωνές απέναντι στο καθεστώς, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχουν κατηγορήσει τις αρχές για αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια και ακόμη και δολοφονίες πολιτών που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση.

Η Ισημερινή Γουινέα συγκαταλέγεται επίσης στις δέκα αφρικανικές χώρες που έχουν υπογράψει αμφιλεγόμενες συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ για την υποδοχή απελαθέντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Πηγή: skai.gr

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