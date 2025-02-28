Γερουσιαστής Γκράχαμ σε Ζελένσκι: Άλλαξε ή παραιτήσου

Δραματικές είναι πλέον οι εξελίξεις στο ουκρανικό, καθώς το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ για τα ορυκτά πλούτη της Ουκρανίας, θέτει πλέον σε νέες βάσεις τη συνολικότερη διαπραγμάτευση για μία ενδεχόμενη συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Λίγη ώρα μετά την πρόωρη αποχώρηση του Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, έστειλε σαφές μήνυμα στον πρόεδρο της Ουκρανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παραιτηθείτε ή αλλάξτε».

Ο κ. Γκράχαμ περιέγραψε τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι ως «απόλυτη καταστροφή».

Πρόσθεσε δε, ότι «ο ουκρανικός λαός πολέμησε σαν τίγρης», τονίζοντας ωστόσο ότι προειδοποίησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μην χρησιμοποιήσει αυτόν τον λαό «ως δόλωμα».

«Ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανος για τον πρόεδρο», τόνισε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ περήφανος» και για τον JD Vance.



Πηγή: skai.gr

