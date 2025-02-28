To Iραν χαιρετίζει την έκκληση Οτσαλάν για τον αφοπλισμό του PKK

Το Ιράν χαιρέτισε σήμερα την έκκληση του ιδρυτή και ηγέτη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος είναι φυλακισμένος στην Τουρκία, προς το κίνημα αυτό να καταθέσει τα όπλα και να διαλυθεί, επικροτώντας μια πρόοδο προς την "αποκήρυξη της βίας".

Ο ιστορικός ηγέτης της οργάνωσης αυτής κάλεσε την Πέμπτη το ΡΚΚ να γυρίσει σελίδα έπειτα από τέσσερις δεκαετίες ένοπλου αγώνα κατά του τουρκικού κράτους, το οποίο θεωρεί το ΡΚΚ "τρομοκρατική" οργάνωση.

Πρόκειται για ένα "σημαντικό βήμα προς την αποκήρυξη της βίας", αντέδρασε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το Ιράν "χαιρετίζει κάθε διαδικασία που οδηγεί στο τέλος της τρομοκρατίας και στην ενίσχυση της ασφάλειας της γειτονικής Τουρκίας", πρόσθεσε εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή θα "έχει επίσης θετικά αποτελέσματα στην περιοχή".

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ συνομίλησε με τον επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών Ιμπραχίμ Καλίν για την "καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως του ΡΚΚ και της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος".

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ιρανικές κουρδικές ομάδες ότι εξαπολύσουν επιθέσεις κατά των ιρανικών δυνάμεων και ότι υποδαυλίζουν ταραχές στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.