Ένα κύμα δημόσιας υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκδηλώθηκε από Ευρωπαίους ηγέτες, μετά την έντονη αντιπαράθεση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρόεδρο, υπογράμμισε ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος και οι Ουκρανοί οι αμυνόμενοι», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης προς το Κίεβο. «Πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που πολεμούν από την αρχή», δήλωσε από την Πορτογαλία.

Άμεση ήταν η αντίδραση και του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του στην Ουκρανία, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ουκρανία, η Ισπανία είναι μαζί σου».

«Ucrania, España está contigo.»

«Ukraine, Spain stands with you.»

«Україно, Іспанія з тобою.»

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έστειλαν το ίδιο μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

«Η αξιοπρέπειά σας τιμά το θάρρος του ουκρανικού λαού. Να είστε δυνατοί, γενναίοι, ατρόμητοι. Δεν είστε ποτέ μόνοι. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί σας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.»

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people.



Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.



We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

Στο ίδιο κλίμα και η δήλωση του Γερμανού Καγκελάριου, Όλαφ Σολτς, ο οποίος εξέπεμψε μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία:

«Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους πολίτες της Ουκρανίας! Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία – και στην Ευρώπη.»

Nobody wants peace more than the Ukrainians do. Therefore we are working on a common path to a lasting and just peace. Ukraine can rely on Germany – and on Europe. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 28, 2025

Ο αρχηγός του γερμανικού κόμματος CDU, Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στην Ουκρανία, και σε ανάρτηση του ανέφερε ότι «στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές.»

«Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τον επιτιθέμενο με το θύμα σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο», τόνισε

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι έχει γίνει σαφές ότι «ο ελεύθερος κόσμος χρειάζεται έναν νέο ηγέτη» μετά τη σύγκρουση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι .

"Η Ουκρανία είναι Ευρώπη! Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας", είπε η Κάλλας σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να αντεπιτίθενται (εναντίον) του επιτιθέμενου», πρόσθεσε. "Σήμερα, έγινε σαφές ότι ο ελεύθερος κόσμος χρειάζεται έναν νέο ηγέτη. Εναπόκειται σε εμάς, τους Ευρωπαίους, να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση."

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.



We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor.



Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2025

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ δήλωσε: «Η Ολλανδία συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία. Θέλουμε διαρκή ειρήνη και το τέλος του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία.»

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λουκ Φρίντεν, έγραψε: ;«Το Λουξεμβούργο στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Πολεμάτε για την ελευθερία σας και για μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες.»

Ο Πορτογάλος πρόεδρος, Λουίς Μοντενέγκρο διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι «η Ουκρανία μπορεί πάντα να υπολογίζει στην Πορτογαλία.»

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε έστειλε το μήνυμα: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας στον δίκαιο αγώνα της για μια διαρκή ειρήνη.»

Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον έγραψε: «Η Σουηδία είναι με την Ουκρανία. Δεν πολεμάτε μόνο για τη δική σας ελευθερία, αλλά και για όλης της Ευρώπης. Slava Ukraini!»

Ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε: «Ουκρανία, δεν θα περπατήσεις ποτέ μόνη.»

Ο Ιρλανδός Υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Χάρις υπενθύμισε: «Η Ουκρανία δεν ευθύνεται για αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία έκανε την παράνομη εισβολή. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας.»

Ο Τσέχος Πρωθυπουργός Πέτρ Φιάλα έγραψε: «Στεκόμαστε με την Ουκρανία και στο πλευρό του ελεύθερου κόσμου!»

Η Λετονή Πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια πρόσθεσε: «Η Λετονία στέκεται με την Ουκρανία.»

Μέσα σε μία ώρα, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν δημόσια την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, τονίζοντας την ανάγκη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.





