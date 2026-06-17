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«Ερωτευμένη Είμαι»: Η Σαμπρίνα επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single

Η εμβληματική Σαμπρίνα κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Ερωτευμένη Είμαι», ένα καλοκαιρινό pop άκουσμα με σύγχρονο ήχο και δυναμική ερμηνεία

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«Ερωτευμένη Είμαι»: Η Σαμπρίνα με νέο καλοκαιρινό single

Η Σαμπρίνα, μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής ποπ μουσικής, επιστρέφει με νέο τραγούδι, εγκαινιάζοντας ένα ακόμη μουσικό κεφάλαιο στην πολυετή της πορεία.

Το νέο της single με τίτλο «Ερωτευμένη Είμαι» έρχεται με έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα και ρυθμό που παραπέμπει σε σύγχρονη pop αισθητική.

Με σταθερή παρουσία στη δισκογραφία εδώ και δεκαετίες και μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της, η τραγουδίστρια έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ποπ σκηνής των ’90s.

Toυς στίχους υπογράφει ο Ηλίας Καλόγηρος, τη μουσική η Νατάσα Κωνσταντίνου και την παραγωγή – ενορχήστρωση ο Τάσος Σούρμπας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: τραγούδι τραγουδίστρια μουσική
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