KKE: Το «όργιο καταστολής» είναι με ευθύνη της κυβέρνησης

«Επίθεση» στην κυβέρνηση εξαπολύει το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχετικά με την συμπεριφορά της αστυνομίας στο μεγάλο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα, που χαρακτηρίζει ως «όργιο καταστολής».

«Η κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για το όργιο καταστολής που ξεκίνησε το μεσημέρι ενάντια στη μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση και συνεχίστηκε απρόκλητα για ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Τα χημικά στο σωρό, οι “αύρες” και οι ρίψεις νερού, το κυνηγητό και οι αθρόες προσαγωγές, με πρόσχημα τη δράση ομάδων “κουκουλοφόρων”, τελικά στρέφονται κατά των διαδηλωτών», λένε από τον Περισσό.

«Ματαιοπονούν αν νομίζουν ότι με τέτοιες πρακτικές θα τρομοκρατήσουν τον λαό και θα σβήσουν το ηχηρό μήνυμα που έστειλαν σήμερα πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

