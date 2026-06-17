Μουντιάλ 2026: Το Κονγκό φρέναρε την Πορτογαλία, 1-1 στο Χιούστον

Ορισμένες αφρικανικές - αλλά και ασιατικές ομάδες - αποδεικνύονται «σκληρά καρύδια» στο φετινό Μουντιάλ και το Κονγκό μπήκε σε αυτή τη λίστα, αφού απέσπασε σχετικά εύκολα ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Πορτογαλία του απογοητευτικού Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Πορτογάλοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν νωρίς, αλλά όσο περνούσε, τόσο έριχναν την απόδοσή τους και στο τέλος πλήρωσαν το γεγονός της συνολικά μέτριας απόδοσής τους. Το Κονγκό είναι χαρακτηριστικό ότι τελείωσε το ματς με περισσότερες τελικές από την Πορτογαλία.

Η Πορτογαλία μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, έπαιζε μονότερμα την αντίπαλό της και στο 6' άνοιξε το σκορ όταν ο Πέδρο Νέτο από τα αριστερά έβγαλε πολύ καλή σέντρα και ο Ζοάο Νέβες που είχε πατήσει περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά. Η πρώτη στιγμή των Αφρικανών ήρθε στο 11' με το σουτ του Γουισά που πέρασε άουτ, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να μην αλλάζουν την ιδιαίτερα αμυντική τους προσέγγιση στο ματς με τη διάταξη 5-3-2 που δεν έδινε χώρους.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ απείλησε στο 18' με τον Μπρούνο Φερνάντες να βρίσκει υπέροχα τον Μέντες που η εκτέλεσή του κόντραρε και απομακρύνθηκε από τον Εμπασί, ενώ στη συνέχεια της φάσης το τελείωμα του χαφ της Γιουνάιτεντ πέρασε άουτ από το αριστερό δοκάρι. Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε, με την Πορτογαλία να ελέγξει τον ρυθμό αλλά να επιλέγει να μην φορτσάρει προκειμένου να βρει ένα δεύτερο τέρμα.

Το σουτ του Καγιέμπε δεν δημιούργησε πρόβλημα στον Ντιόγκο Κόστα στο 33' ενώ από εκεί και μετά το παιχνίδι δεν είχε κάποια άλλη αξιόλογη φάση μέχρι να φτάσουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Μουτουσαμί επιχείρησε το σουτ στο 45'+3' που κόντραρε και έφυγε κόρνερ, το Κονγκό κέρδισε ακόμη ένα κόρνερ από την απέναντι πλευρά και από εκεί βρήκε το γκολ της ισοφάρισης! Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από την άμυνα των Πορτογάλων, ο Μαζουακού σέντραρε και ο Γουισά με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 του πρώτου μέρους, με την Πορτογαλία να την «πατάει» για τη νωθρότητα που παρουσίασε μετά το γκολ που σημείωσε με τον Νέβες.

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