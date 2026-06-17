Τις βραδινές ώρες της 16ης Ιουνίου, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης, του Κόκκινου Πύργου και της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε μια λέμβο με μετανάστες επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 45 ν.μ. νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Ειδικότερα σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι 38 μετανάστες (όλοι άνδρες) περισυλλέγησαν από ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης και μεταφέρθηκαν συνοδεία στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων στο λιμάνι του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τους μετανάστες, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες τη 15.06.2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά 2.500 δολαρίων Αμερικής έκαστος, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 16χρονος υπήκοος Σουδάν εκ των ανωτέρω, για παράβαση του νόμου για «παράνομη είσοδος στη χώρα», του νόμου για «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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