Ρώμη: Πάνω από 150 άνθρωποι στη συγκέντρωση για τα δύο χρόνια των Τεμπών

Πάνω από εκατόν πενήντα άνθρωποι συμμετείχαν, σήμερα το απόγευμα, στην πλατεία Εσκουιλίνο της Ρώμης, σε συγκέντρωση για τα δυο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

«Πενήντα επτά ψυχές ζητούν δικαιοσύνη» και «δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών», ήταν μερικά από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πανό.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις με συμμετοχή Ελλήνων μονίμων κατοίκων της Ιταλίας, φοιτητών, αλλά και Ιταλών πολιτών, οργανώθηκαν σήμερα στο Μιλάνο, στην Νάπολη, στην Περούτζια, στο Λέτσε, στην Φλωρεντία και στην Καλαβρία.

Στην Αιώνια Πόλη η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κάτω από την Βασιλική Εκκλησία αφιερωμένη στην Παρθένο, "Σάντα Μαρία Ματζιόρε", κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Οι συμμετέχοντες, με σειρά παρεμβάσεων, ζήτησαν να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη και ανέγνωσαν τα ονόματα των πενήντα επτά θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η κινητοποίηση άρχισε στις 3 το απόγευμα ώρα Ιταλίας (4 ώρα Ελλάδος) και ολοκληρώθηκε μετά από πάνω από δύο ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

