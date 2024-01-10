Περισσότερα από 1.700 αντικείμενα έχουν χαθεί από μουσεία και γκαλερί στην Αγγλία – άλλα μεγάλης ιστορικής αξίας και άλλα αρκετά περίεργα.

Μετά τον σκάνδαλο που προκλήθηκε με το διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Χάρτγουικ Φίσερ και την κλοπή περισσότερων από 2.000 εκθεμάτων από το ίδρυμα, μουσεία και γκαλερί που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση κλήθηκαν να δώσουν λεπτομερείς καταλόγους με τα αντικείμενα που εξαφανίστηκαν τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με το BBC.

Η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στο Λονδίνο, η οποία άνοιξε ξανά το 2023 μετά από ανακαίνιση τριών ετών, έχει 45 «μη εντοπισμένα» αντικείμενα: μεταξύ 2007 και 2022, μία ζωγραφιά της βασίλισσας Βικτωρίας από το 1869, μια γκραβούρα από τα μέσα του 19ου αιώνα του βασιλιά Ιωάννη που παραχωρεί τη Magna Carta και ένα χάλκινο γλυπτό του ζωγράφου Τόμας Στότχαρντ «δεν έχουν εντοπιστεί».

Ωστόσο, η διεύθυνσή της Πινακοθήκης επιμένει ότι δεν λείπουν ή δεν έχουν κλαπεί.

Πίνακες από ελαιόχρωμα και ακουαρέλες, μια μαριονέτα, ψεύτικο μουστάκι, κάλτσες και μια ποντικοπαγίδα ήταν ανάμεσα στα περισσότερα από 180 αντικείμενα που δεν βρέθηκαν στο Μουσείο Victoria and Albert.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα αντικείμενα έχουν κλαπεί ή χαθεί, μπορεί να σημαίνει για παράδειγμα ότι μια καταχώριση καταλόγου δεν έχει επικαιροποιηθεί μετά από μετακίνηση συλλογής. Τα αντικείμενα ανακτώνται τακτικά ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας» είπε εκπρόσωπος του Μουσείου.

Περισσότερα από 550 αντικείμενα, ιδιωτικά έγγραφα αξιωματικών του βρετανικού στρατού, ημερολόγιο με φωτογραφία του πρώην ηγέτη του Ιράκ Σαντάμ Χουσεΐν, ξιφολόγχες και χαρτονομίσματα έχουν χαθεί από το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο.

Από τα Μουσεία του Οργανισμού Γκρίνουιτς έχουν χαθεί 245 αντικείμενα, μεταξύ άλλων οβίδα κανονιού, πυξίδες, χάρτες, τηλεσκόπια και σύστημα πλοήγησης αεροσκαφών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

