Δρόμος στο Παρίσι πήρε το όνομα του David Bowie

Δρόμος στο Παρίσι φέρει πλέον το όνομα του Ντέιβιντ Μπάουι, με την επίσημη τελετή ονοματοδοσίας να πραγματοποιείται τη Δευτέρα στα 77α γενέθλια του αείμνηστου θρύλου της ροκ.

Η οδός Ντέιβιντ Μπόουι βρίσκεται δίπλα στον σταθμό Άουστερλιτς στο 13ο διαμέρισμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου του Παρισιού.

VIDEO: 🇫🇷 Paris names street after rock icon David Bowie



The French capital has named a street after the British singer, a first in honour of the star eight years after his death. "Rue David Bowie" was officially inaugurated in the 13th district on the left bank of the city pic.twitter.com/JwY47q8g4G — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2024

Ο Ντέιβιντ Μπόουι πέθανε το 2016 σε ηλικία 69 ετών μετά από μάχη 18 μηνών με τον καρκίνο.

Θαυμαστές του Άγγλου τραγουδιστή-τραγουδοποιού παρέστησαν στην τελετή τη Δευτέρα φανερά συγκινημένοι.

«Είμαι θαυμάστρια για πάνω από 30 χρόνια είναι πραγματικά συγκινητικό» είπε η Κάριν στο BFM TV.

Ο Ζαν δημοσιογράφος που είπε ότι ήξερε καλά τον Μπόουι, δήλωσε στο BFMTV ότι ο καλλιτέχνης ένιωθε μια σύνδεση με το Παρίσι.

Η πρώτη συναυλία του τραγουδιστή εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν στο Παρίσι το 1965. Το άλμπουμ του Pin Ups ηχογραφήθηκε κοντά στη γαλλική πρωτεύουσα το 1973 στο Chateau d'Herouville μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας Ziggy Stardust.

Οι αρχές της πόλης αποφάσισαν να τιμήσουν τη διαρκή επίδραση του Μπόουι στη μουσική, τις επιλογές μόδας, τη θεατρική αύρα και την ποπ κουλτούρα.

Στην εκδήλωση τραγούδησε ο Βρετανός τραγουδιστής Κλίφορντ Σλάπερ και οι φίλοι του Μπόουι, ο καλλιτέχνης Τζορτζ Άντεργουντ και ο φωτογράφος Τζεφ ΜακΚόρμακ έκοψαν την κορδέλα. Έκθεση έργων τους που συνδέονται με με τον Μπόουι φιλοξενουντα στη Galerie Athéna μέχρι τις 14 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

