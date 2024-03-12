Λογαριασμός
Τέλος συναγερμού στις ΗΠΑ: Έληξε το lockdown σε γυμνάσιο στη Φλόριντα

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο σχολείο

UPDATE: 18:27
Orlando

Λήξη συναγερμού στις ΗΠΑ μετά από αναφορές για ένοπλο σε σχολείο. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και το γυμνάσιο Timber Creek το lockdown έληξε.

Οι τοπικές αρχές ερευνούσαν νωρίτερα ένα «ύποπτο άτομο», ένοπλο σύμφωνα με αναφορές, στην περιοχή το πρωί της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ), σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ στη Φλόριντα.

​​​​

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ ένοπλος Φλόριντα
