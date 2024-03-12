Λήξη συναγερμού στις ΗΠΑ μετά από αναφορές για ένοπλο σε σχολείο. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και το γυμνάσιο Timber Creek το lockdown έληξε.

Οι τοπικές αρχές ερευνούσαν νωρίτερα ένα «ύποπτο άτομο», ένοπλο σύμφωνα με αναφορές, στην περιοχή το πρωί της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ), σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ στη Φλόριντα.

HAPPENING NOW: Scene at Timber Creek High School. Parents out. I hear a “suspicious person” was in the area, possibly armed. Working to learn more and confirm through official channels. pic.twitter.com/WYNlbUMroE

UPDATE: Lockdown lifted at Timber Creek High School, and everyone is safe. Deputies completed their exhaustive search of the campus and determined there was no suspicious person as had been reported. The school is resuming normal operations. Thank you to everyone for your… pic.twitter.com/ARyD7QQlbQ

Happening now: @OCPSnews police and @OrangeCoSheriff with a heavy presence at Timber Creek High School.



A “suspicious person” is at large. Parents here, understandably frustrated as they try to figure out what’s going on.



The school is on lockdown. pic.twitter.com/y1UNqUevg2