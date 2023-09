Η Ουκρανία κατέρριψε 38 από τα 26 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιτέθηκαν τη νύχτα Κόσμος 09:16, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Καταγράφηκαν οι εκτοξεύσεις 38 Σαχίντ», έγραψε η Πολεμική Αεροπορία στην καθημερινή αναφορά που ανεβάζει στην πλατφόρμα Telegram