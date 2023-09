Ναγκόρνο Καραμπάχ: Κλιμακώνεται η στρατιωτική επίθεση του Αζερμπαϊτζάν - Πέντε νεκροί και 80 τραυματίες Κόσμος 19:10, 19.09.2023 linkedin

Το Αζερμπαϊτζάν ζήτησε από τις αρμενικές ένοπλες ομάδες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τις οποίες χαρακτήρισε «παράνομες», να παραδοθούν, διαφορετικά θα συνεχίσει την «αντιτρομοκρατική επιχείρηση μέχρι τέλους»