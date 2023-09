Βαθαίνει η πολιτική κρίση στην Αρμενία - Οργισμένοι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Πασινιάν - Δείτε βίντεο

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα το απόγευμα μπροστά από την έδρα της αρμενικής κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Γερεβάν, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα εκείνους που καλούν σε «πραξικόπημα» στη χώρα του, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε το Αζερμπαϊτζάν στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν: «Νικόλ, προδότη!», «Νικόλ, παραιτήσου!» και «Αρτσάχ! Αρτσάχ!» (σ.σ.: η ονομασία που δίνουν οι Αρμένιοι στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ), σημείωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

People gathered in Yerevan's Republic Square try to break into the Armenian government building. pic.twitter.com/BupLLGm2C8