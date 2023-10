Η σημαία του Αζερμπαϊτζάν υψώθηκε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ από τον ίδιο τον Αλίεφ

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ ύψωσε σήμερα ο ίδιος τη σημαία της χώρας του στην πρωτεύουσα του πρώην αποσχισθέντα θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ, τον οποίο έθεσαν υπό τον έλεγχό τους οι αζέρικες δυνάμεις τον περασμένο μήνα- σε μία τελετή, κατά την οποία ο Αζέρος πρόεδρος, ντυμένος με παραλλαγή, φίλησε την σημαία πριν κάνει την έπαρση.

Ilham Aliyev has raised the National Flag of the Republic of Azerbaijan at the Sarsang reservoir. pic.twitter.com/wx11qK05MF