Μυστηριώδης εκτέλεση Ρώσου μισθοφόρου στην Ουκρανία μπροστά στην κάμερα

Ο επικεφαλής της ρωσικής ομάδας μισθοφόρων Wagner αρνήθηκε σήμερα οποιαδήποτε εμπλοκή στη βίαιη εκτέλεση πρώην μέλους της οργάνωσης που είχε λιποτακτήσει.

Τον Σεπτέμβριο ο 55χρονος Εβγκένι Νουζίν είχε δηλώσει ότι άλλαξε πλευρά στον πόλεμο.

Αφού δέχθηκε επίθεση στις 11 Νοεμβρίου στο Κίεβο - ενώ περπατούσε σε έναν δρόμο - ξύπνησε σε ένα κελάρι, όπου άρχισε να περιγράφει σε μια κάμερα πώς πήγε στο μέτωπο ως μέλος της Wagner, αφού στρατολογήθηκε τον Αύγουστο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πλέον σκόπευε να αλλάξει πλευρά και «να πολεμήσει εναντίον των Ρώσων», αλλά συνελήφθη από τους Ουκρανούς.

Στη συνέχεια ένας άγνωστος άνδρας φαίνεται να επιτίθεται στον Νουζίν με μια βαριοπούλα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και τελικά σκοτώνοντάς τον .

Russian TG channels have published a video allegedly showing Wagner mercenary Yevgeny Nuzhin being executed with a sledgehammer.



Recruited when he was serving a 25y sentence, he surrendered & in an interview said he was ready to fight on Ukraine's sidehttps://t.co/ZH49IiNWD8