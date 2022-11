Ο Μασκ απέλυσε με ένα... tweet εργαζόμενο που διαφώνησε δημοσίως μαζί του

Ελον Μασκ νούμερο… 542. Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter αυτή τη φορά χρησιμοποίησε το Twitter για να απολύσει ακόμα έναν εργαζόμενο της πλατφόρμας.

Ο ιδιοκτήτης της Twitter Inc., ο οποίος αυτοαποκαλείται «υπέρμαχος του ελεύθερου λόγου», απέλυσε ένα μηχανολόγο της εταιρείας ο οποίος – δημοσίως – διαφώνησε μαζί του για την εφαρμογή της πλατφόρμας στα κινητά Android.

Ο διάλογος και η διαφωνία Μασκ – εργαζόμενου για την λειτουργία του Twitter στα Android έγινε μέσω… Twitter, όπως και η απόλυση του Eric Frohnhoefer, o οποίος εργαζόταν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής για 8 χρόνια.

Η αντιπαράθεση μέσω Twitter ξεκίνησε όταν ο Μασκ ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι η εφαρμογή για Android είναι «υπερ αργή σε πολλές χώρες», λέγοντας ότι αυτό συμβαίνει επειδή η εφαρμογή ήταν κακο - ανεπτυγμένη.

Ο Eric Frohnhoefer απάντησε με retweet στον Μασκ ότι μετά από 6 χρόνια εργασίας στην συγκεκκριμένη εφαρμογή μπορεί να πει ότι (ο Μασκ) «κάνει λάθος».

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N