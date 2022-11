G20: Συνάντηση του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε σήμερα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 που διεξάγεται στο Μπαλί, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα ανήρτησε φωτογραφία των δύο ανδρών να κάθονται σε ένα τραπέζι στο Μπαλί, με τη ρωσική σημαία και τη σημαία του ΟΗΕ.

Ωστόσο το ρωσικό υπουργείο δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το θέμα των συνομιλιών.

Sergey Lavrov and the UN Secretary General Antonio Guterres have held a meeting on the sidelines of the G20 summit.



Maria Zakharova shared this photo of the meeting. pic.twitter.com/1B5gcMQYTe