Ο επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών τάχθηκε υπέρ της μεταφοράς του πολέμου στο έδαφος της Ρωσίας, μεταδίδει το NEXTA.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Κιρίλ Μπουντάνοφ, πιστεύει ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε το Κρεμλίνο πρέπει να επιστρέψει στο έδαφος της Ρωσίας.

Ειδικότερα σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Natalia Mosiychuk είπε ότι «ο πόλεμος πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο έδαφος, το οποίο, σαφώς, για εμάς είναι η Ρωσία και τα άλλα εδάφη της, όπου είναι η επιρροή τους. Για να τους πιέσουμε και να τους συγκρατήσουμε. Όσο ευρύτερες είναι οι επιχειρήσεις, τόσο το καλύτερο».

