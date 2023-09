Νέα ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας και άλλων περιοχών καταγγέλλει ο δήμαρχος Κόσμος 10:00, 01.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σήμερα «οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του Λιουμπέρτσι (ανατολικά της Μόσχας) απέτρεψαν νέα απόπειρα αποστολής drone» εναντίον της Μόσχας, έγραψε στο Telegram ο Σεργκέι Σομπιάνιν