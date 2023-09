Ζοζέπ Μπορέλ για Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Η αναγκαστική μετακίνηση του άμαχου πληθυσμού με στρατιωτικά ή άλλα μέσα θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή απάντηση από την ΕΕ Κόσμος 21:00, 21.09.2023 linkedin

«Αναμένουμε την άμεση και πλήρη παύση των εχθροπραξιών και την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός», σημειώνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ