Αζερμπαϊτζάν: Έξι Ρώσοι στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης σκοτώθηκαν στην επίθεση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ Κόσμος 20:00, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν, Αζέροι στρατιώτες σκότωσαν πέντε Ρώσους στρατιώτες σήμερα ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου τους