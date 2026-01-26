Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μεταφορείς από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησαν αποκλεισμό των τερματικών σταθμών εμπορευματικών μεταφορών στις συνοριακές διελεύσεις με χώρες της ζώνης Σένγκεν και άλλες γειτονικές χώρες.

Ο αποκλεισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι ως αντίδραση στην εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενώσεις μεταφορέων των τεσσάρων χωρών ζητούν να εξαιρεθούν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τον νέο κανονισμό που περιορίζει τη μέγιστη παραμονή τους στη ζώνη Σένγκεν σε 90 ημέρες το εξάμηνο.

Από τις 12:00 το μεσημέρι, σοβαρές κινητοποιήσεις σημειώνονται στα σύνορα χωρών της ζώνης Σένγκεν στα Βαλκάνια, με τους μεταφορείς από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία να προχωρούν σε αποκλεισμούς τερματικών σταθμών εμπορευματικών μεταφορών στα βασικά συνοριακά περάσματα. Η δράση αυτή αποτελεί αντίδραση στην επικείμενη εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενώσεις μεταφορέων των τεσσάρων αυτών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων διαμηνύουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στον νέο κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει τη διαμονή των επαγγελματιών οδηγών στη ζώνη Σένγκεν για ανώτατο χρονικό διάστημα 90 ημερών το εξάμηνο. Όπως τονίζουν, μια τέτοια ρύθμιση προκαλεί έντονες ανησυχίες στον κλάδο και επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των διακρατικών εμπορευματικών μεταφορών.

Επιπλέον, οι μεταφορείς επισημαίνουν πως το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιπλέκει τις διαδικασίες και επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς πλέον χρησιμοποιούνται βιομετρικά στοιχεία αντί για τη μέχρι πρότινος σφράγιση διαβατηρίων.

Το EES τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή από τις 12 Οκτωβρίου 2025, ενώ η πλήρης λειτουργία του προβλέπεται από τις 10 Απριλίου 2026.

Αιτήματα και διαπραγματευτικές πρωτοβουλίες

Οι μεταφορείς προτείνουν την άμεση διενέργεια συνάντησης με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να αναζητηθεί "μια βιώσιμη λύση που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου". Ως προσωρινό μέτρο, ζητούν να αντιμετωπίζονται ως διασυνοριακοί εργαζόμενοι και να τους δίνεται το δικαίωμα παραμονής στη ζώνη Σένγκεν για μεγαλύτερο διάστημα, μέχρι να επιλυθούν οριστικά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Ο αποκλεισμός των συνοριακών σταθμών, όπως ανακοινώθηκε, αφορά αποκλειστικά τα εμπορεύματα και δεν παρεμποδίζει τη διέλευση πολιτών. Από την απεργιακή δράση εξαιρούνται φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, ζώντα ζώα, φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό καθώς και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Όπως ανακοίνωσαν εκπρόσωποι των μεταφορέων, οι αποκλεισμοί αναμένεται να διαρκέσουν επτά ημέρες, εκτός απροόπτου.

