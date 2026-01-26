Η AI «καταβροχθίζει» μνήμη. Οι αυξήσεις τιμών και οι ελλείψεις μνήμης είναι πιθανό να συνεχιστούν έως το 2027, δήλωσε στο CNBC κορυφαίος CEO της βιομηχανίας ημιαγωγών, ενισχύοντας την άποψη ότι η κρίση που προκλήθηκε από την άνθηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, προκαλώντας ντόμινο αυξήσεων στην αγορά ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών ειδών.

Τα τσιπ μνήμης αποτελούν βασικό εξάρτημα των ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης, όπως τα smartphone και οι φορητοί υπολογιστές. Έχουν επίσης γίνει κρίσιμο μέρος των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και των διακομιστών που είναι εγκατεστημένοι σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, υπάρχει σημαντική ζήτηση για μνήμη υψηλού bandwidth.

Καθώς δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια συνεχίζουν να δαπανώνται σε υποδομές κέντρων δεδομένων, η ζήτηση για τσιπ μνήμης έχει εκτοξευθεί, πυροδοτώντας μια άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών για τους ημιαγωγούς, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος.

Ο Σασίν Γκαζί, Διευθύνων Σύμβουλος της Synopsys, μιας σημαντικής εταιρείας εργαλείων σχεδιασμού ημιαγωγών, δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα ότι η «κρίσιμη» ανάπτυξη των τσιπ θα συνεχιστεί για όλο το 2026 έως και το 2027.

Ο Γκαζί ξεκαθάρισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της μνήμης από τους κορυφαίους «παίκτες» «οδηγείται απευθείας σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πολλά άλλα προϊόντα "διψούν" για μνήμη».

Η Samsung, η SK Hynix και η Micron είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο.

Ενώ αυτές οι εταιρείες στοχεύουν στην επέκταση της παραγωγής, χρειάζονται «τουλάχιστον» δύο χρόνια πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία, γεγονός που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η κρίση αναμένεται να διαρκέσει, είπε ο Γκαζί.

«Τώρα είναι μια χρυσή εποχή για τις εταιρείες μνήμης» σημείωσε.

Ο Γουΐνστον Τσένγκ, οικονομικός διευθυντής της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής υπολογιστών στον κόσμο, Lenovo, δήλωσε επίσης σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα ότι «θα δούμε τις τιμές των μνημών να αυξάνονται», σημειώνοντας ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση και ανεπαρκής προσφορά.

Ενόψει αύξησης τιμών;

Οι αυξήσεις στις τιμές των μνημών σημαίνουν ότι οι εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης μπορεί να χρειαστεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο αυξήσεων τιμών.

Ο κινεζικός γίγαντας ηλεκτρονικών ειδών Xiaomi, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες smartphone στον κόσμο, δήλωσε πέρυσι ότι αναμένει αυξήσεις τιμών για τα κινητά τηλέφωνα το 2026. Ωστόσο, ο Γκαζί ξεκαθάρισε ότι οι αυξήσεις τιμών «συμβαίνουν ήδη».

Ο Τσένγκ από την πλευρά του δήλωσε πάντως ότι παρότι υπάρχει υψηλή ζήτηση για τσιπ μνήμης, είναι «πολύ σίγουρος ότι ο κύκλος θα είναι τέτοιος που θα καταφέρουμε να μη μετακυλίσουμε το κόστος».

Η Lenovo διαθέτει μια παγκόσμια «διαφοροποιημένη» αλυσίδα εφοδιασμού με 30 εργοστάσια παραγωγής σε όλο τον κόσμο, κάτι που μπορεί να τη βοηθήσει να μετριάσει ορισμένους από τους κινδύνους γύρω από την έλλειψη μνήμης, τόνισε.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι το τμήμα των καταναλωτικών συσκευών «πλήττεται επίσης λίγο... όσον αφορά τη ζήτηση τιμών». Πρόσθεσε ότι οι χρήστες υπολογιστών και φορητών υπολογιστών εξακολουθούν να αναβαθμίζουν σε Windows 11, το λειτουργικό σύστημα της Microsoft που κυκλοφόρησε το 2021.

«Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος αντικατάστασης είναι πολύ πραγματικός», είπε ο Τσένγκ. Παρ' όλα αυτά, οι αυξήσεις στις τιμές θα «αρχίσουν να πλήττουν πρώτα το κατώτερο άκρο» της αγοράς ηλεκτρονικών ειδών.

