Ίχνη της 16χρονης Λόρας στου Ζωγράφου αναζητούν οι Αρχές, βάζοντας στο μικροσκόπιο νέο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η κοπέλα, το οποίο δημοσίευσε αποκλειστικά ο ΣΚΑΙ, δέκα ημέρες μετά την τελευταία καταγραφή της σε κάμερα.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου, την προηγούμενη Τετάρτη, στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο.

Το κορίτσι, ενώ έξω βρέχει καταρρακτωδώς, μπαίνει στο κατάστημα και ρωτάει τον ιδιοκτήτη που βρίσκονται γνωστές θυρίδες παραλαβής δεμάτων. Κοιτάει γύρω της και φεύγει μετά από σχεδόν 20 δευτερόλεπτα.

«Από όσα έχω δει στην τηλεόραση, από τον τρόπο που μιλούσε (σπαστά ελληνικά), αλλά και από την ανησυχία που είχε στο βλέμμα της, σκέφτηκα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι η Λόρα. Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των Αρχών» δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Οι επικεφαλής των ερευνών εξετάζουν το βίντεο εξονυχιστικά και θεωρούν πολύ πιθανόν η κοπέλα στα συγκεκριμένα πλάνα να είναι η Λόρα.

Στο βίντεο τα χαρακτηριστικά της κοπέλας καταγράφονται καθαρά ενώ πληροφορίες λένε ότι ταυτοποιείται και το μαύρο μπουφάν που φορούσε η Λόρα και σε προηγούμενο βίντεο.

Αν όντως τελικά αυτό αποδειχθεί, τότε σημαίνει ότι το κορίτσι βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα και δεν έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Η 16χρονη Λόρα αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα.

