Της Έλενας Γαλάρη

Τον διαχωρισμό της υπόθεσης για τα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο του Ρέντη που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, για τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας και της συνέργειας στη δολοφονία του αστυνομικού αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

«Πρόκειται για ένα καινοφανές νομικά θέμα», είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοινώνοντας ότι αναβάλλει την εκδίκαση αυτών των κατηγοριών, έως ότου καταστεί αμετάκλητη η απόφαση για τον κατηγορούμενο που έχει καταδικαστεί ως τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το δικαστήριο θα δικάσει τους κατηγορουμένους μόνο για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της έκρηξης, της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος των 17 αστυνομικών, και όχι όσα σχετίζονται με τη δολοφονία.

Κατάθεση μητέρας Λυγγερίδη

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, κλήθηκε να καταθέσει η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη. Κλαίγοντας ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι έδρασαν οργανωμένα, «πήγαν αποφασισμένοι να σκοτώσουν αστυνομικούς. Ευτυχώς έφυγε μόνο το παιδί μου, θα μπορούσαν να έχουν σκοτωθεί και άλλοι. Ήταν στρατιωτικό χτύπημα με πάρα πολύ οπλισμό, με στρατηγική. Χτυπούσαν την διμοιρία από μπροστά και από το πλάι.

Πήγαν οργανωμένα για να σκοτώσουν αστυνομικούς. ‘’Σήμερα κ@@@μπατσοι, θα σας σκοτώσουμε όλους’’ φώναζαν. Σκότωσαν χωρίς αιτία. Άνθρωποι που δεν εισφέρουν τίποτα σε αυτήν την κοινωνία σκότωσαν το δικό μου το παιδί. Είναι εγκληματίες, δεν είναι τυχαία άτομα. Βγήκαν οργανωμένοι από το γήπεδο. Ήταν κομβόι, έχουν χρήματα, μπαινοβγαίνουν στα γήπεδα ελεύθερα, δεν ήταν τίποτα τυχαίο, ήταν οργανωμένο. Ήξεραν να κατασκευάζουν βόμβες να κρύβουν τα αποτυπώματά τους», είπε η μάρτυρας με λυγμούς.

Αναφερόμενη στην επίθεση που δέχτηκε ο γιος της, είπε:

«Ήταν ευθεία βολή στο πόδι του Γιώργου. Ο όγκος των πυρομαχικών ήταν τεράστιος, ήταν κανονικός πόλεμος. Όταν ο Γιώργος χτυπήθηκε έμεινε όρθιος να κρατά την ασπίδα του. Οι συνάδελφοί του τον έριξαν κάτω για τις πρώτες βοήθειες, ο ίδιος ήξερε από τι έχει χτυπηθεί. Οι άλλοι ζητωκραύγαζαν και συνέχισαν να ρίχνουν. Έριξαν και μολότοφ, χτυπήθηκε και στο άλλο πόδι ο Γιώργος. Μετά έκαψαν τα σκουφιά τους, τα ρούχα τους, ήξεραν τι έκαναν. Αυτές οι μάνες έχουν τη δυνατότητα να τους βλέπουν και να τους αγκαλιάζουν. Εγώ δεν θα δεχόμουν ο γιος μου να είναι εγκληματίας. Προφανώς έχουν φυγαδευτεί κάποιοι και δεν έχουν συλληφθεί. Δεν ξέρω ονόματα, απλά και οι συνάδελφοι του γιου μου, μού είπαν ότι ακούγεται στους κύκλους των αστυνομικών, ότι κάποια στελέχη φυγαδεύτηκαν.

Η κ. Ευγενία Στράτου με λυγμούς αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς πληροφορήθηκε για τον τραυματισμό του γιου τους και τι ακολούθησε μετά στο νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε ότι είχε πάθει βαριά εγκεφαλική βλάβη.

«Όταν χτυπήθηκε από τη φωτοβολίδα, έχασε πολύ αίμα έκανε πίδακα, ξεμάτωσε το παιδί μου. Το ότι άντεξε τόσες μέρες ήταν επειδή οι συνάδελφοί του ήταν πάνω του για τις πρώτες βοήθειες. Η ναυτική φωτοβολίδα δεν σβήνει με τίποτα, έκαψε μέσα το πόδι του. Ο Γιώργος ήταν φουσκωμένος σαν γουρούνι. Όλο το προωθητικό αέριο είπε ο γιατρός μπήκε μέσα του και μετά άρχισε να καίει... στις 27 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά του μας είπαν να πάμε να τον χαιρετήσουμε... Ήταν σαν κακό όνειρο όλο αυτό... Εκεί και τα παιδιά, οι συνάδελφοί του, αγκαλιάστηκαν όλοι γύρω του και είπαν τον Εθνικό Ύμνο, εκεί που ήταν πια νεκρός...», είπε η μητέρα του αστυνομικού με λυγμούς.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

