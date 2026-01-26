Το σχολείο στην Κορυτσά που ενώνει δύο πολιτισμούς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στην Κορυτσά, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ένα σχολείο κρατά ζωντανή τη γλώσσα

Οι μαθητές, από την πλευρά τους, περιγράφουν τη σχολική τους ζωή, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους

Στην Κορυτσά, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ένα σχολείο κρατά ζωντανή τη γλώσσα, την ιστορία και την ταυτότητα της ελληνικής μειονότητας. Το ελληνοαλβανικό σχολείο «Όμηρος» λειτουργεί ως ένας μικρός πυρήνας παιδείας και πολιτισμού, φιλοξενώντας μαθητές από το νηπιαγωγείο έως και την τρίτη γυμνασίου. Σε μια περιοχή όπου οι συνθήκες δεν είναι πάντα εύκολες, εκπαιδευτικοί και μαθητές δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για τη γνώση.

Οι καθηγητές μιλούν στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για την προσπάθεια να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα μέσα σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, αλλά και για τη σημασία της εκπαίδευσης ως γέφυρα επικοινωνίας και συνύπαρξης. Οι μαθητές, από την πλευρά τους, περιγράφουν τη σχολική τους ζωή, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους, σε ένα σχολείο που για πολλούς αποτελεί δεύτερο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

