Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ συνεχίζει να απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος, σε συνέχεια της απόφασης της κυβέρνησης να στείλει στη Μινεσότα τον «τσάρο των συνόρων», Τομ Χόμαν.

«Η υπουργός Νόεμ θα συνεχίσει να ηγείται του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας απολαμβάνοντας της πλήρης εμπιστοσύνης και στήριξης του Προέδρου. Ο Τομ Χόμαν είναι στη μοναδική θέση να τα αφήσει όλα και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη Μινεσότα, ώστε να λύσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την έλλειψη συνεργασίας των πολιτειακών και τοπικών αρχών», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, απαντώντας σε ερώτημα του Reuters.

Πηγή: skai.gr

