Με ρεκόρ συμμετοχής, έντονη κινητικότητα και ισχυρή παρουσία στην αγορά εργασίας ολοκληρώθηκε η επετειακή 50η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη διαρκή εξέλιξη ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την απασχόληση στη χώρα.

Στη διήμερη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Ιανουαρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, συμμετείχαν πάνω από 300 επιχειρήσεις, προσφέροντας περισσότερες από 8.000 θέσεις εργασίας.

Η μαζική συμμετοχή του κοινού ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ουσιαστικό ρόλο της ΔΥΠΑ στη διασύνδεση πολιτών και επιχειρήσεων, μετατρέποντας τον χώρο σε έναν δυναμικό κόμβο επαγγελματικής δικτύωσης και μια πραγματική γιορτή της εργασίας.

Συνολικά, 9.668 πολίτες επισκέφθηκαν την εκδήλωση, διερευνώντας επαγγελματικές προοπτικές και ενημερώθηκαν για ανοικτές θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο της οργανωμένης διαδικασίας καταγραφής και αξιολόγησης:

12.346 κατάλληλα βιογραφικά σημειώματα καταγράφηκαν και εξετάστηκαν διεξοδικά από στελέχη των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη διοργάνωση

2.104 υποψήφιοι επιλέχθηκαν για να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, με πρόσκληση για δεύτερη συνέντευξη.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την έντονη δυναμική που αναπτύσσεται στα επόμενα στάδια επιλογής προσωπικού, ενισχύοντας τον ρόλο των «Ημερών Καριέρας» ως αποτελεσματικού εργαλείου διασύνδεσης της αγοράς εργασίας.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Μέσα από τις 50 Ημέρες Καριέρας σε 19 πόλεις της Ελλάδας, πάνω από 12.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά. Στην 50η «Ημέρα Καριέρας», πάνω από 300 επιχειρήσεις προσέφεραν χιλιάδες θέσεις εργασίας και χιλιάδες πολίτες προσήλθαν στην εκδήλωση είτε για εξεύρεση εργασίας είτε για να αλλάξουν εργασία. Στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, χρήσιμοι στους πολίτες. Να βοηθούμε εργαζόμενους να βρουν απασχόληση και επιχειρήσεις να βρουν εργαζομένους. Επιδιώκουμε να στηρίζουμε τους πολίτες με κάθε μέσο, με κάθε θεσμικό εργαλείο, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν μία δουλειά που να τους γεμίζει».

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Η ανταπόκριση πολιτών και επιχειρήσεων στις «Ημέρες Καριέρας» της Αθήνας επιβεβαιώνει ότι ο θεσμός έχει εδραιωθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο σύνδεσης της αγοράς εργασίας. Το ρεκόρ συμμετοχών και η ποιότητα των επαφών που πραγματοποιήθηκαν αναδεικνύουν την ανάγκη των πολιτών να έρθουν πιο κοντά στις πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης. Στη ΔΥΠΑ δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε ακούραστα να σχεδιάζουμε δράσεις που ανοίγουν σύγχρονους επαγγελματικούς δρόμους για τους πολίτες και φέρνουν τις δεξιότητες πιο κοντά στις ανάγκες των επιχειρήσεων και της σύγχρονης αγοράς εργασίας».

Οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε πόλεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδιασμού για την ενίσχυση της απασχόλησης.



